مواصفات وأسعار هاتف Vivo Y3s 2021

بعد أن تم إطلاق الهاتف Vivo Y3s في شهر سبتمبر من العام الماضي 2020، قامت الآن شركة فيفو بإطلاق إصدار محسن تحت مسمى Vivo Y3s 2021 مع مواصفات متقاربة تتمثل في نفس المعالج ونفس البطارية ولكن بسعر أرخص بحوالي 45 دولارا، ومع ذلك دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y3s 2021.
مواصفات الهاتف فيفو Y3s 2021
يتوفر هاتف فيفو الاقتصادي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.51 بوصة وبجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل، وتحتوي على ثقب صغير في الأعلى بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن الهاتف Vivo Y3s 2021 يضم كاميرا واحدة فقط في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بجانب فلاش LED، والكاميرا الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية وتدعم أيضا التصوير بخاصية HDR وpanorama.
يتم تشغيل الهاتف Vivo Y3s 2021 بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio P35 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320، والهاتف يعمل بنظام Android 11 Go edition مع واجهة مستخدم Funtouch 11 كما أنه يتوفر بذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام.
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