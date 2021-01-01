آبل تتحضر لإطلاق هاتف جديد لشبكات 5G بسعر منافس!

سرّبت بعض المواقع المتخصصة بشؤون التقنية قليلا من المعلومات التي تتعلق بهاتف "iPhone SE 3" المنتظر والذي سيتمتع بمواصفات ممتازة وسعر منافس.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف المنتظر سيكون مشابها من حيث التصميم لهاتف iPhone SE 2، وسيأتي بماسح لبصمات الأصابع مثبت أسفل الواجهة الأمامية.
وسيكون هيكله مصنوعا من المعدن بأبعاد (138.4/67.3/7.3) ملم، وسيتمتع بحماية من الماء والغبار وفق معايير IP67، أما شاشته فستكون من نوع IPS بمقاس 6.1 بوصة.
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