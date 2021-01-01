"روس كوسموس": مسبار "لونا - 27" القمري الثقيل سيطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي

سيطلق مسبار "لونا – 27" القمري الثقيل بواسطة صاروخ "أنغارا" من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.
أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في مقابلة مع برنامج "كبير المصممين" التلفزيوني الروسي.
يذكر أن "لونا – 27" هو مسبار سيهبط على سطح القمر وسيتم تزويده بآلة الحفر. لذلك سيستخدم عام 2025 صاروخ "أنغارا" الثقيل لإيصاله إلى المسار إلى القمر. وأعاد روغوزين إلى الأذهان أن مسبار "لونا – 26" سيتم إطلاقه بصاروخ. "سويوز – 2". أما أول مسبار قمري منذ العصر السوفيتي وهو "لونا - 25" فسيطلق عام 2022.
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