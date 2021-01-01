

"روس كوسموس": مسبار "لونا - 27" القمري الثقيل سيطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي "روس كوسموس": مسبار "لونا - 27" القمري الثقيل سيطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي

سيطلق مسبار "لونا – 27" القمري الثقيل بواسطة صاروخ "أنغارا" من مطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي.



أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين في مقابلة مع برنامج "كبير المصممين" التلفزيوني الروسي.



يذكر أن "لونا – 27" هو مسبار سيهبط على سطح القمر وسيتم تزويده بآلة الحفر. لذلك سيستخدم عام 2025 صاروخ "أنغارا" الثقيل لإيصاله إلى المسار إلى القمر. وأعاد روغوزين إلى الأذهان أن مسبار "لونا – 26" سيتم إطلاقه بصاروخ. "سويوز – 2". أما أول مسبار قمري منذ العصر السوفيتي وهو "لونا - 25" فسيطلق عام 2022.

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يذكر أن "فوستوتشني" هو أول مطار فضائي مدني يقع في شرق روسيا يتم إنشاؤه منذ عام 2007. وقد أنشئت منصة أولى فيه أما المنصة الثانية المخصصة لإطلاق الصواريخ الفضائية الثقيلة فسينتهي إنشاؤها نهاية عام 2023.جدير بالذكر أن المكتب الصحفي لـ "روس كوسموس" قد صرح في وقت سابق بأن إطلاق بعثة "لونا – 25" قد تم تأجيله من مايو إلى يوليو عام 2022. وستصبح البعثة أول مسبار أوتوماتيكي في روسيا المعاصرة يرسل إلى القمر وسيعقبه مسبار "لونا – 26" الذي سيطلق إلى القمر عام 2024 وبعده "لونا – 27" عام 2025. أما مسبار "لونا – 28" الثقيل الذي يعتبر تجربة للرحلة المأهولة فسيتم إطلاقه عام 2027.