كشفت شركة Amazon عن أحدث جهاز طورته لمحبي مشاهدة الأفلام والفيديوهات عبر أجهزة التلفاز.
ويأتي جهاز Fire TV Stick 4K Max الجديد على شكل مستطيل صغير الحجم يمكن وصله مباشرة مع التلفاز عبر منفذ HDMI، أو من خلال كابل يمكن وصله بهذا النوع من الأجهزة.
ويعمل هذا الجهاز بشكل أفضل من أجهزة أمازون السابقة من نفس الفئة بفضل وحدة معالجة رسومية ومعالج رسوميات متطور وذواكر وصول عشوائي بحجم 2 غيغابايت.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على Amazon تعلن عن جهازها الأحدث لمحبي مشاهدة الأفلام
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق