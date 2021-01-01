

«مايكروسوفت» تعلن تحديثات جديدة على ويندوز 10 و11 «مايكروسوفت» تعلن تحديثات جديدة على ويندوز 10 و11

تعمل شركة مايكروسوفت دائما على تحديثات شهرية، وإصلاحات أمنية وعامة لإصدارات Windows 11، وWindows 10، كجزء من نموذج الخدمة المعروف باسم «Windows as a Service».



وقالت شركة مايكروسوفت، على موقعها، إنه يوجد نوعان رئيسيان من تحديثات Windows وهما «تحديثات الميزات» و«تحديثات الجودة»، ويقدم كل واحد مجموعة مختلفة من إصلاحات الأخطاء أو الميزات، ولا يمكن تخطي تحديثات الجودة.



وأشارت الشركة إلى أنه يتم إصدار التحديث الأمني «B» في كل يوم ثلاثاء من التصحيح، بينما يتم إصدار تحديث الجودة الاختياري في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر، لكل من Windows 10 و Windows 11، و تحتوي هذه التحديثات على إصلاحات أخطاء مهمة ويتم تسليمها خلال فترة زمنية محددة.

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وأوضحت الشركة أنه إذا قام المستخدم بإيقاف التحديثات مؤقتًا أو تخطيها، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم التحديثات وزيادة حجم حزم التحديث.وللحصول على أداء أفضل لـWindows Update، بدأت Microsoft الآن في إزالة تحديثات الجودة القديمة من خادم Windows Update وستظهر هذه التحديثات التي تمت إزالتها على أنها «تحديثات منتهية الصلاحية».