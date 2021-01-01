تعمل شركة مايكروسوفت دائما على تحديثات شهرية، وإصلاحات أمنية وعامة لإصدارات Windows 11، وWindows 10، كجزء من نموذج الخدمة المعروف باسم «Windows as a Service».
وقالت شركة مايكروسوفت، على موقعها، إنه يوجد نوعان رئيسيان من تحديثات Windows وهما «تحديثات الميزات» و«تحديثات الجودة»، ويقدم كل واحد مجموعة مختلفة من إصلاحات الأخطاء أو الميزات، ولا يمكن تخطي تحديثات الجودة.
وأشارت الشركة إلى أنه يتم إصدار التحديث الأمني «B» في كل يوم ثلاثاء من التصحيح، بينما يتم إصدار تحديث الجودة الاختياري في الأسبوع الثالث أو الرابع من الشهر، لكل من Windows 10 و Windows 11، و تحتوي هذه التحديثات على إصلاحات أخطاء مهمة ويتم تسليمها خلال فترة زمنية محددة.
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التعليقات على «مايكروسوفت» تعلن تحديثات جديدة على ويندوز 10 و11
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