

مبرمجون صينيون ينجحون باختراق أحدث هواتف آيفون خلال ثوان! مبرمجون صينيون ينجحون باختراق أحدث هواتف آيفون خلال ثوان!

خلال إحدى المسابقات العالمية للأمن السبراني تمكنت مجموعة من المبرمجين الصينيين من اختراق iPhone 13 Pro الجديد.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مجموعة Pangu Lab الصينية وخلال مسابقة Tianfu Cup 2021 التي أجريت مؤخرا تمكنت خلال ثوان من اختراق هاتف iPhone 13 Pro الجديد وحصلت على مكافأة مالية تقدر بـ 300 ألف دولار، كما سيتم إرسال آلية الاختراق إلى شركة آبل للتعرف على الثغرات البرمجية في أجهزتها وإمكانية استغلالها.



ولم يتم الكشف بشكل دقيق عن الآلية التي اتبعها المبرمجون لاختراق الهاتف، لكن بعض الخبراء أشاروا "إلى أنهم تمكنوا من اختراقه عن بعد عبر إرسال رابط معين إليه مستغلين ثغرة برمجية موجودة في نظام iOS 15، وتمكنوا من الوصول إلى التطبيقات وجهات الاتصال والصور وغيرها من بيانات الجهاز".

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وتنظم مسابقات Tianfu Cup عادة بشكل سنوي وتشترك فيها فرق من المبرمجين من عدة دول، وخلال المسابقة تستعرض الفرق قدراتها على اختراق أحدث التقنيات والبرمجيات التي تطورها شركات عالمية مثل آبل ومايكروسوف وغوغل.