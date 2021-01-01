قبل تنزيل نظام التشغيل الجديد.. كيفية تفعيل شريحة TPM لتثبيت ويندوز 11

يتساءل مستخدمو أجهزة الكمبيوتر عن كيفية تفعيل شريحة TPM لتثبيت ويندوز 11، بعد أن أكدت مايكروسوفت أن شرط تثبيت إصدار نظامها التشغيلي الجديد، هو توفر شريحة أمان TPM في اللوحة الأم وتفعيل ميزة الإقلاع الآمن، لذا إذا كنت تبحث عن كيفية تفعيل شريحة TPM لتثبيت ويندوز 11، إليك ما يجب فعله خلال السطور التالية للترقية إلى نظام ويندوز الجديد.
ما هي شريحة TPM
هي شريحة أمان مدمجة إما في اللوحة الأم بجهاز الكمبيوتر، أو يتم إضافتها بشكل منفصل إلى وحدة المعالجة المركزية، ولكنها قد تأتي معطلة بشكل افتراضي، حيث تقوم الشركات المصنعة بدمج الشريحة في اللوحات الأم منذ عام 2014.
ما الغرض من شريحة TPM
تعد شريحة TPM تعد عنصرا مهما يمكن لنظام التشغيل الوثوق به ليكون آمنا، إذ تعتبر جدار الحماية بالنسبة للحاسب، حيث تجعل من الصعب على المتسللين اختراق الحاسوب وسرقة البيانات التي يتم تخزينها فيه، حيث تعمل الشريحة المذكورة على تشفير محركات أقراص التخزين، أو تشفير عمليات تسجيل الدخول باستخدام بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه.
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