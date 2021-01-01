

5 أسباب تؤدي لإغلاق مجموعتك على واتساب.. تعرف عليها 5 أسباب تؤدي لإغلاق مجموعتك على واتساب.. تعرف عليها

لا يزال واتساب WhatsApp، يتربع على عرش قائمة أكثر التطبيقات استخداما في العالم، على الرغم من أنه كان يعاني من مشاكل في نظام الاتصال الخاص به خلال الأسابيع الماضية.



ويمكنك باستخدام واتساب الدردشة مع أي شخص في العالم، فقط من خلال الحصول على رقم هاتفه الخلوي، بالإضافة إلى إرسال الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF والملصقات المتحركة، وفقا لـ"sundayvision".



وبالرغم من العديد من فوائد الدردشات الجماعية التي تقدمها الخدمة، ولأسباب مختلفة يمكنك إغلاق مجموعتك من بينها عدم الامتثال للمتطلبات أو انتهاك شروط استخدام التطبيق.

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ولكن هناك العديد من العيوب التي يمكن بسببها أن تغلق خدمة واتساب مجموعتك على المنصة، لذلك يقدم لك الموقع المتخصص في أخبار واتساب "wabetainfo"، الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تنهي دردشاتك الجماعية الخاصة على التطبيق.ما هي الأسباب التي تؤدي لإغلاق مجموعاتك على واتساب؟- يمكن للنظام الأساسي لخدمة واتساب أن يغلق دردشاتك الجماعية تلقائيا، إذا تم الإبلاغ عنها عدة مرات من قبل مستخدمين مختلفين.-يمكن إغلاق مجموعاتك على واتساب إذا كانت تحتوي على معلومات مشبوهة، مثل أسماء وأوصاف غير قانونية، ففي هذه الحالة يتم إغلاقها تلقائيا أو يدويا.3 أشياء لا يجب عليك فعلها مطلقًا في مجموعة واتساب-يمكن لخدمة واتساب أن تقوم بمعاقبتك وإغلاق المجموعة الخاصة بك في حالة قم بعملية بيع غير قانونية عبر المجموعة.- تقوم خدمة واتساب بإغلاق المجموعة الخاصة بك في حال أضفت مجموعة من الأشخاص دون أذنا منهم إليها، ولم يعرفوا سبب إضافاتهم فسوف يتم إغلاق مجموعاتك على الفور.- في حالة قام واتساب بإغلاق الدردشة الجماعية الخاصة بك، لن يتمكن المشاركون بها بعد الآن من إرسال الرسائل أو قراءة محفوظات الدردشة. أيضًا ، لا يمكنهم فتح معلومات المجموعة وقراءة قائمة المشاركين الآخرين.