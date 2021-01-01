أعلنت شركة DELL الأمريكية رائدة صناعة الحواسيب فى العالم عن لاب توب جديد للإستخدام القاسي فقط لدرجة أنه مقاوم للماء والسقوط، و الذي يحمل موديل Latitude 5430 Rugged.
وبحسب موقع سي نت" التقني، جاء لابتوب ديل Latitude 5430 Rugged بهيكل قاسي تماماً، حيث يبغ وزنه 1.97 كجم بسماكة 2.2 سم، و مقاومة السقوط مباشرة على الأرض حتي 91 سنتيمتر، و كذلك رذاذ الماء من أى إتجاه.
جاء لابتوب ديل Latitude 5430 Rugged بشاشة قياس 14 بوصة بدقة وضوح 1080 بيكسل ودرجة سطوع 400 شمعة مضيئة، وتصل حتى 1100 شمعة مضيئة و لكن بتكلفة إضافية.
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التعليقات على DELL تكشف عن لابتوب جديد ضد الماء والسقوط.. تفاصيل
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