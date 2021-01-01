

DELL تكشف عن لابتوب جديد ضد الماء والسقوط.. تفاصيل DELL تكشف عن لابتوب جديد ضد الماء والسقوط.. تفاصيل

أعلنت شركة DELL الأمريكية رائدة صناعة الحواسيب فى العالم عن لاب توب جديد للإستخدام القاسي فقط لدرجة أنه مقاوم للماء والسقوط، و الذي يحمل موديل Latitude 5430 Rugged.



وبحسب موقع سي نت" التقني، جاء لابتوب ديل Latitude 5430 Rugged بهيكل قاسي تماماً، حيث يبغ وزنه 1.97 كجم بسماكة 2.2 سم، و مقاومة السقوط مباشرة على الأرض حتي 91 سنتيمتر، و كذلك رذاذ الماء من أى إتجاه.



جاء لابتوب ديل Latitude 5430 Rugged بشاشة قياس 14 بوصة بدقة وضوح 1080 بيكسل ودرجة سطوع 400 شمعة مضيئة، وتصل حتى 1100 شمعة مضيئة و لكن بتكلفة إضافية.

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يمتلك لابتوب ديل Latitude 5430 Rugged معالجاً من نوع إنتل Tiger Lake إصدار Core i7-1185G7، والذي يقدم أداء جبار كأجهزة الـ Ultra Book.بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR4-3.200 سعة 64 جيجابايت، و قرص تخزين من نوع PCIe SSD سعة 2 تيرابايت.و فى حالة رغبتك فى ترقية مواصفات جهازك من خلال كارت رسوميات من نوع نفيديا T500 Laptop وذاكرة رسوميات GDDR6 بسعة 4 جيجابايت ومودم الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G نظير تكلفة إضافية.