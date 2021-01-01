DELL تكشف عن لابتوب جديد ضد الماء والسقوط.. تفاصيل

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DELL تكشف عن لابتوب جديد ضد الماء والسقوط.. تفاصيل

أعلنت شركة DELL الأمريكية رائدة صناعة الحواسيب فى العالم عن لاب توب جديد للإستخدام القاسي فقط لدرجة أنه مقاوم للماء والسقوط، و الذي يحمل موديل Latitude 5430 Rugged.

وبحسب موقع سي نت" التقني، جاء لابتوب ديل Latitude 5430 Rugged بهيكل قاسي تماماً، حيث يبغ وزنه 1.97 كجم بسماكة 2.2 سم، و مقاومة السقوط مباشرة على الأرض حتي 91 سنتيمتر، و كذلك رذاذ الماء من أى إتجاه.

جاء لابتوب ديل Latitude 5430 Rugged بشاشة قياس 14 بوصة بدقة وضوح 1080 بيكسل ودرجة سطوع 400 شمعة مضيئة، وتصل حتى 1100 شمعة مضيئة و لكن بتكلفة إضافية.

يمتلك لابتوب ديل Latitude 5430 Rugged معالجاً من نوع إنتل Tiger Lake إصدار Core i7-1185G7، والذي يقدم أداء جبار كأجهزة الـ Ultra Book.

بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR4-3.200 سعة 64 جيجابايت، و قرص تخزين من نوع PCIe SSD سعة 2 تيرابايت.

و فى حالة رغبتك فى ترقية مواصفات جهازك من خلال كارت رسوميات من نوع نفيديا T500 Laptop وذاكرة رسوميات GDDR6 بسعة 4 جيجابايت ومودم الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة 5G نظير تكلفة إضافية.

المصدر: صدى البلد

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