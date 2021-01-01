

كيفية تحميل لعبة فورتنايت على هاتفك الأندرويد كيفية تحميل لعبة فورتنايت على هاتفك الأندرويد

أصبح من الصعب تحميل لعبة فورتنايت (Fortnite) الشهيرة مباشرة على هاتفك الأندرويد، بعدما تم حذفها من متجر تطبيقات جوجل بلاي الرسمي لهواتف أندرويد، و بالتالى يتم البحث كثيراً من أجل الوصول لملف اللعبة و من ثم تطبيقها على الهاتف.



وبحسب موقع “تك رادار” التقني، قال الرئيس التنفيذي لشركة أيبك مالكة لعبة فورتنايت:" نحن لا نريد دفع نسبة 30٪ إلى جوجل أو آب ستور".



و بالفعل هناك نزاع قانوني بين شركاي شركة أيبك و آبل، بسبب مسح لعبة فورتنايت من متجرها، بعد التلاعب فى من قبل أبيك لعدم حصول آبل على عمولة من الإيرادات التي تحققها الأولى من اللعبة.

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كيف تثبت لعبة فورتنايت (Fortnite) على هاتفك ؟1- قم بزيارة موقع شركة فورتنايت وثبتها من موقع Epic Games.2- قم بتفعيل خاصية تثبيت التطبيقات من خارج جوجل بلاي، عبر إعدادات هاتفك.3- بمجرد ظهور رسوميات فورتنايت وشعارها، غضغط تثبيت حتى يتم تثبيت اللعبة نفسها.4- فى حالة كان هاتفك سامسونج سيكون الأمر أكثر سهولة من خلال البحث فى جلاكسي للتطبيقات (Galaxy Store).5- انتهي من التثبيت و افتح اللعبة مباشرةً، لتتأكد من عملها بالصورة الطبيعية.