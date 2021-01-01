كيفية تحميل لعبة فورتنايت على هاتفك الأندرويد

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › كيفية تحميل لعبة فورتنايت على هاتفك الأندرويد

صورة الخبر: كيفية تحميل لعبة فورتنايت على هاتفك الأندرويد
كيفية تحميل لعبة فورتنايت على هاتفك الأندرويد

أصبح من الصعب تحميل لعبة فورتنايت (Fortnite) الشهيرة مباشرة على هاتفك الأندرويد، بعدما تم حذفها من متجر تطبيقات جوجل بلاي الرسمي لهواتف أندرويد، و بالتالى يتم البحث كثيراً من أجل الوصول لملف اللعبة و من ثم تطبيقها على الهاتف.

وبحسب موقع “تك رادار” التقني، قال الرئيس التنفيذي لشركة أيبك مالكة لعبة فورتنايت:" نحن لا نريد دفع نسبة 30٪ إلى جوجل أو آب ستور".

و بالفعل هناك نزاع قانوني بين شركاي شركة أيبك و آبل، بسبب مسح لعبة فورتنايت من متجرها، بعد التلاعب فى من قبل أبيك لعدم حصول آبل على عمولة من الإيرادات التي تحققها الأولى من اللعبة.

كيف تثبت لعبة فورتنايت (Fortnite) على هاتفك ؟

1- قم بزيارة موقع شركة فورتنايت وثبتها من موقع Epic Games.

2- قم بتفعيل خاصية تثبيت التطبيقات من خارج جوجل بلاي، عبر إعدادات هاتفك.

3- بمجرد ظهور رسوميات فورتنايت وشعارها، غضغط تثبيت حتى يتم تثبيت اللعبة نفسها.
4- فى حالة كان هاتفك سامسونج سيكون الأمر أكثر سهولة من خلال البحث فى جلاكسي للتطبيقات (Galaxy Store).

5- انتهي من التثبيت و افتح اللعبة مباشرةً، لتتأكد من عملها بالصورة الطبيعية.



المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كيفية تحميل لعبة فورتنايت على هاتفك الأندرويد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78394

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager