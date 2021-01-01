أصبح من الصعب تحميل لعبة فورتنايت (Fortnite) الشهيرة مباشرة على هاتفك الأندرويد، بعدما تم حذفها من متجر تطبيقات جوجل بلاي الرسمي لهواتف أندرويد، و بالتالى يتم البحث كثيراً من أجل الوصول لملف اللعبة و من ثم تطبيقها على الهاتف.
وبحسب موقع “تك رادار” التقني، قال الرئيس التنفيذي لشركة أيبك مالكة لعبة فورتنايت:" نحن لا نريد دفع نسبة 30٪ إلى جوجل أو آب ستور".
و بالفعل هناك نزاع قانوني بين شركاي شركة أيبك و آبل، بسبب مسح لعبة فورتنايت من متجرها، بعد التلاعب فى من قبل أبيك لعدم حصول آبل على عمولة من الإيرادات التي تحققها الأولى من اللعبة.
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التعليقات على كيفية تحميل لعبة فورتنايت على هاتفك الأندرويد
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