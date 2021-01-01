

أوفر برايس يصل إلى 30 ألف جنيه لـ هيونداي اكسنت RB.. تفاصيل أوفر برايس يصل إلى 30 ألف جنيه لـ هيونداي اكسنت RB.. تفاصيل

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB داخل السوق المصري للسيارات، وذلك من قبل البعض من موزعي السيارات تحت مطلح الأوفر برايس "غير الرسمي"، وقدرت تلك الزيادة السعرية لجميع الفئات المقدمة بنسبة تتراوح بين 28 و30 ألف جنيه.



جاءت السيارة هيونداي اكسنت بنسبة طول بلغت 4370 مم، وبعرض 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 389 لتر، بينما ترتكز على جنوط تبدأ قياساتها من 16 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، ومصابيح أمامية انسيابية مع مصابيح ضباب، وموجات بازرة وغائرة تزين غطاء المحرك والناحية الجانبية، مما تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.



وتستمد السيارة هيونداي اكسنت RB قوتها من وساعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات

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وتضم السيارة هيونداي اكسنت حزمة من تجهيزات الحماية والامان باختلاف الفئات المقدمة وعناصر الرفاهية والتحكم ايضا ومنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فتحة سقف، مقود حركة متعدد المهام، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية.أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB الرسمية وبعد قيمة الاوفر برايس الغير رسميةالفئة الأولى Tinted بسعر رسمي يبلغ 224 الف جنيه ليصل إلى 252 ألف جنيه بعد قيمة الاوفر برايس اي بزيادة قدرها 28 ألف جنيه.الفئة الثانية SR بسعر رسمي يبلغ 234 الف جنيه ليصل إلى 262 ألف جنيه بعد قيمة الاوفر برايس بزيادة بلغت 28 ألف جنيه.الفئة الثالية DAB ABS بسعر رسمي يبلغ 240 ألف جنيه بينما جاء سعر السيارة بعد قيمة الاوفر برايس الغير رسمية ليبلغ 270 الف جنيه أي بزيادة قدرها 30 ألف جنيه.الفئة الرابعة HIGHLINE بسعر رسمي يبلغ 260 ألف جنيه ولكن وصل سعر السيارة إلى 290 ألف جنيه بعد قيمة الاوفر برايس بزيادة سعرية بلغت 30 ألف جنيه.