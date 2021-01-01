ارتفعت أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB داخل السوق المصري للسيارات، وذلك من قبل البعض من موزعي السيارات تحت مطلح الأوفر برايس "غير الرسمي"، وقدرت تلك الزيادة السعرية لجميع الفئات المقدمة بنسبة تتراوح بين 28 و30 ألف جنيه.
جاءت السيارة هيونداي اكسنت بنسبة طول بلغت 4370 مم، وبعرض 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 389 لتر، بينما ترتكز على جنوط تبدأ قياساتها من 16 بوصة، مع مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، ومصابيح أمامية انسيابية مع مصابيح ضباب، وموجات بازرة وغائرة تزين غطاء المحرك والناحية الجانبية، مما تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.
وتستمد السيارة هيونداي اكسنت RB قوتها من وساعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات
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التعليقات على أوفر برايس يصل إلى 30 ألف جنيه لـ هيونداي اكسنت RB.. تفاصيل
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