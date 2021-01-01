

بزيادة تصل لـ 20 ألف جنيه ..أوفر برايس للنسخة شيري تيجو 3..تفاصيل بزيادة تصل لـ 20 ألف جنيه ..أوفر برايس للنسخة شيري تيجو 3..تفاصيل

شهدت النسخة شيري تيجو 3 حالة من الارتفاع بالقيمة السعرية الغير رسمية، وذلك من ثبل بعد تجار السيارات تحت مصطلح الاوفر برايس والذي يعني تسلم السيارة دون الدخول في قوائم الانتظار، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه.



قياسات وتصميم السيارة شيري تيجو 3





تأتي السيارة شيري تيجو 3 بنسبة طول بلغت 4.4 متر، وبعرض يبلغ 1.7 متر، وبارتفاع يقدر بـ 1.6 متر، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 550 لتر، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع فتحة سقف كهربائية، ومصابيح أمامية حادة المظهر، بالاضافة إلى مصابيح ضباب دائرية و شرائط led، ومرايات جانبية كهربائية.

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الاداء الفني للسيارة شيري تيجو 3زودت النسخة شيري تيجو 3 بمحرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، قادر على انتاج 126 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر، بسعة 1600 سي سي، مع مستوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.7 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.تجهيزات السيارة شيري تيجو 3دعمت السيارة من الداخل بنظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة، و مقود حركة متعدد المهام مالتي فانكشن، ومكيف هواء وعدد 4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا خلفية لمساعدةة قائد المركبة على عملية الاصطفاف.أسعار السيارة شيري تيجو 3 داخل السوق المصريتقدم السيارة شيري تيجو 3 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 245 ألف جنيه وذلك لسعرها الرسمي، بينما جاءت السيارة بعد قيمة الاوفر برايس لتصل إلى 265 ألف جنيه اي بزيادة قدرها 20 ألف جنيه.