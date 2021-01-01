

هذه أسعار موديل 2022 من بيجو 3008 بعد الزيادة الاخيرة هذه أسعار موديل 2022 من بيجو 3008 بعد الزيادة الاخيرة

باعتبارها وكيلا لسيارات بيجو الفرنسية في مصر، أعلنت شركة مانسكو (المنصور - سكوب للاستثمار) مؤخرا عن تقديمها زيادة سعرية على فئات موديل 2022 من سيارة بيجو 3008 التي تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV في السوق المحلي، حيث تراوحت هذه الزيادة من 5 إلى 6 آلاف جنيه، وبذلك أصبحت أسعار موديل 2022 كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 519 إلى 525 ألف جنيه (زيادة 6000 جنيه).



- فئة ثانية من 569 إلى 575 ألف جنيه (زيادة 6000 جنيه).

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- فئة ثالثة من 645 إلى 650 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).- فئة ثالثة (فرش داخلي أحمر) من 650 إلى 655 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).- فئة رابعة من 694 إلى 700 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).- فئة رابعة (فرش داخلي أحمر) من 700 إلى 705 ألف جنيه (زيادة 5000 جنيه).جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة يحمل محرك مكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك لناقل حركة أوتوماتيكي ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية المتاحة بالفئة الأولى من هذا الموديل من السيارة في السوق المحلي التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن الكتروني ESP.- نظام مساعد للسائق في صعود المرتفعات.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- كاميرا خلفية.- مثبت سرعة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.أما الفئات الأعلى من السيارة فتضم تجهيزات أخرى من أهمها:- نظام لتشغيل وإيقاف المحرك الموفر في استهلاك الوقود.- سنسور أمامي وخلفي.- وسائد هوائية جانبية.- فرش داخلي من الجلد.- نظام تدليك بمقاعد السيارة.- فتحة سقف كهربائية.