

استقرار أسعار الدواجن.. اليوم الجمعة استقرار أسعار الدواجن.. اليوم الجمعة

شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الاستقرار، اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، على الرغم من ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.



حيث بلغ كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة إلى بين 28 إلى 30 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 35 جنيهًا حسب المنطق.



كما تراوح سعر الفراخ البلدية بالمزرعة ما بين 37 إلى 39 جنيهًا للكيلو، وبلغ السعر للمستهلك من 41 إلى 43 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 44 جنيهاً للكيلو.

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من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي للوزارة، إن مصر تنتج ما يقارب من 1.4مليار دجاجة سنويًا تعطي حوالى 1.7 مليون طن لحوم بيضاء بنسبة 97% من الاكتفاء الذاتي، وأن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجني حوالي 14 كيلو في العام، خاصة وأنها تعد أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليها المواطنين في حالة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، أنه لأول مرة منذ عام 2006 أي منذ حوالي 15 عامًا تقوم المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE باعتماد 30 منشآة داجنة خالية من انفلونزا الطيور مما يسمح بالتصدير مرة أخرى خاصة بعد تقدم العديد من المنشأت الداجنة للتسجيل كمنشأت معزولة حتى يسمح لها بالتصدير مما يعد دعمًا للاقتصاد الوطني.وأوضح الدكتور محمد القرش، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني لتوفير الغذاء الصحي للمواطنين ووجه بتخصيص مساحات كبير من قطع الأراضي لضخ المزيد من الاستثمارات الداجنة في المناطق التي لا يمكن الزراعة فيها.