

استقرار أسعار الفاكهة في سوق العبور.. اليوم الجمعة استقرار أسعار الفاكهة في سوق العبور.. اليوم الجمعة

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021، حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الفاكهة بسوق العبور، حيث يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 4 إلى 7 جنيه، وبلغ سعر الجريب فروت ما بين 4 إلى 6 جنيهات، وسعر الكنتالوب 4 إلى 8 جنيه للكيلو، و التين البرشومي 7 إلى 13 جنيهات للكيلو، وسجل العنب البناتي أصفر من 6 إلى 9 جنيهات، وعنب بناتي أحمر 6 إلى 9 جنيهات، وثبت سعر كيلو مانجو عويس ما بين سعر 19 إلى 25 جنيهاً، والمانجو زبدية من 17 إلى 21 جنيهًا، وترواح سعر التفاح المصري بين 12 إلى 18 جنيهًا، وعنب أسود ما بين 12 إلى 18 جنيهًا، وبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بين 14 إلى 21 جنيهًا، وسجل البلح الزغلول ما بين 4 إلى 7 جنيه للكيلو وسجل سعر كيلو البلح الرملي ما بين 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وبلح بارحي 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.



كما استقر سعر الكمثرى خشابي من 10 إلى 20 جنيهًا، والكمثرى ثلاجة 17 إلى 21 جنيهًا و الجوافة 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

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من جانبه أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.8 مليون طن خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى الآن.وقال وزير الزراعة، أن قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة ضمت الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، بطيخ.وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 863 ألفًا 918 طنًا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفًا 769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 551 ألفًا و609 طن بنجر علف، محتلاً المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 216 ألفًا و477 طنًا، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 142 ألفًا و 579 طنًا.بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 62 ألف و641 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالي 28 ألفًا و134 طنًا.يليها في المركز الثامن الفاصوليا بإجمالي 20 ألفًا و 966 طنًا، بينما حصلت المانجو على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 20 ألفًا و 571 طنًا، بينما حصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 19 ألفًا و 342 طنًا، وحصل الثوم على المركز الحادي عشر بإجمالي 18 ألفًا و199 طنًا.وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 9 آلاف و971 طنًا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 8 آلاف و412 طنًا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 6950 طنًا.