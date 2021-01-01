

آخرهم محمد صلاح.. مشاهير زينت تماثيلهم متحف توسو بلندن آخرهم محمد صلاح.. مشاهير زينت تماثيلهم متحف توسو بلندن

كشف خلال الساعات القليلة الماضية عن تمثال لاعب الكرة العالمى محمد صلاح بمتحف توسو الشهير بلندن، والذى حاز على كثير من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعى احتفالاً به، كأول عربى ينفذ له تمثال من الشمع فى أشهر متاحف العالم، كما يعُد صلاح أول لاعب عربى فى التاريخ يصنع له المتحف تمثالاً خاصاً به، كما أنه ثالث لاعب كرة قدم على مستوى العالم يُصمم له تمثالًا، لذا يستعرض "اليوم السابع" مجموعة من مشاهير الفن والكرة العالميين الذين صممت ونفذت لهم تماثيل داخل متحف توسو العالمى بالعاصمة البريطانية لندن.



يعتبر متحف توسو من أشهر متاحف الشمع فى العالم، وله عدة أفرع فى عدة دول، لكن الفرع الرئيسى له فى لندن من أشهر الفروع، والذى يحتوى على عدة تماثيل لشخصيات مؤثرة فى العالم، منها مايكل جاكسون وأنجيلينا جولى وبراد بيت، كما أنه احتوى على تمثيل لشخصيات فنية كثيرة منهم الفنان الهندى العالمى أميتاب باتشان، ومن الشخصيات الملهمة فى عالم السياسة بوناظير بوتو.



كما أن متحف توسو يعتبر من الأماكن الجاذبة بشكل كبير للسياحة على مستوى العالم لكى يتسع لزواره التقاط بعض الصور مع شخصياتهم المفضلة، وكما صمم لفخر العرب تمثال شمعى، صمم للكثير من المشاهير غيره تماثيلًا أيضًا، منهم جينيفر لوبيز أو "جى لو" والمهاتما غاندى وسلمى حايك، ومن نجوم الغناء الأكثر شهر "أشر"، وفى عالم الشعر "ويليام شيكسبير".

فى عالم الرياضة هناك تمثال للاعب الملاكمة العالمى الراحل "محمد على كلاى" وبيليه ورونالدينهو، كما انضم "مو صلاح" لأساطير العالم، ومن الموسيقيون الأشهر بوب مارلى وشاكيرا بالإضافة للعائلة المالكة ومنهم الأمير هارى وزوجته ميجان ميركل.







