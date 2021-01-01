بدلا من وضعه خلف القضبان، انتهى الأمر برجل كان من المفترض احتجازه بسجن في ولاية ألاباما الأميركية، إلى مستشفى بعد أن كشف مسح لجسده عن وجود طلقة بندقية في بطنه.
يخضع السجناء الذين يدخلون سجن مقاطعة مورغان بشكل دوري لفحص جسدي عند دخولهم، وأظهرت صورة حديثة ما يبدو أنها طلقة من بندقية عيار 0.410 تم ابتلاعها داخل جسد شخص، حسبما قال المتحدث باسم السجن مايك سوافورد الخميس.
وأضاف سوافورد: "لم يتم احتجازه مطلقا. عندما رأى طاقمنا الطبي ذلك، قالوا إنه يجب أن يذهب إلى المستشفى".
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التعليقات على أثناء فحص جسد سجين أميركي.. "مفاجأة" داخل بطنه
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