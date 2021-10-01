شهدت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 22- 10-2021 استقرارا لجميع الأصناف وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140 -160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها .
واستقرت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيها للكيلو.
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