سعار الأسماك اليوم ..

شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 22 – 10 – 2021 انخفاضا فى أسعار السمك البلطى المزارع مع استقرار باقى الأصناف فى السوق العبور للجملة.
انخفضت أسعار البلطى المزارع 1 لتتراوح بين 21-25 جنيها للكيلو مقابل 22-26 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع 2 سجل 17-21جنيها ، وسجلت أسعار البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطى 30 - 110 جنيها للكيلو.
وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها، وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو. ، وتراوح البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،و أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.
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