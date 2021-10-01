سعار الأسماك اليوم ..

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سعار الأسماك اليوم ..

شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 22 – 10 – 2021 انخفاضا فى أسعار السمك البلطى المزارع مع استقرار باقى الأصناف فى السوق العبور للجملة.

انخفضت أسعار البلطى المزارع 1 لتتراوح بين 21-25 جنيها للكيلو مقابل 22-26 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع 2 سجل 17-21جنيها ، وسجلت أسعار البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطى 30 - 110 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 25-35 جنيها، وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو. ، وتراوح البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو،و أسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، وأسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو.

المصدر: اليوم السابع

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