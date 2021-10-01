استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 22-10-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما فى البنك التجارى الدولى cib ثبت عند 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
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التعليقات على أسعار الدولار فى السوق المصرى أمام الجنيه اليوم الجمعة 22-10-2021
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