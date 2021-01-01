

النجم الأمريكى أليك بلدوين يقتل مديرة تصوير فيلمه الجديد ويصيب المخرج النجم الأمريكى أليك بلدوين يقتل مديرة تصوير فيلمه الجديد ويصيب المخرج

وقع حادث مؤسف أثناء تصوير أحد الأفلام السينمائية الأمريكية، حيث أطلق النجم إليك بلدوين النار من بندقية، ما أسفر عن مقتل مديرة التصوير وإصابة المخرج، بحسب ما قالت السلطات فى ولاية نيو مكسيكو.



ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، قال بيان صادر عن مكتب شرطة سانتافى إن بلدوين، الذى يقوم بتمثيل وإنتاج فيلم Rust، أطلق النار من مسدس فى حادث يوم الخميس.



وقال البيان إنه تم إرسال الشرطة إلى موقع التصوير إلى مزرعة بونانزا كريك عندما أبلغ متصل بخدمة الطوارئ عن وقوع إطلاق نار.

وتم إطلاق النار على مديرة التصوير هالينا هتشينز، البالغة من العمر 42 عاما، والمخرج جويل سوزا، البالغ من العمر 48 عاما، بعد إطلاق نار من إليك بلدوين، الممثل البالغ من العمر 68 عاما.وتم نقل هتنشينز بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى جامعة نيومسيكو حيث تم إعلان وفاتها هناك من قبل الطاقم الطبى، بينما تم نقل سوزا بسيارة إسعاف إلى مركز طبى قريب حيث يخضع للعلاج من إصاباته. ولا يزال التحقق مفتوحا وجاريا، ولم يتم توجيه اتهام فى الحادث بعد.وقال مسئول بالشرطة إن بلدوين جاء تطوعا للحديث مع المحققين، وغادر بعدنا تحدث معهم. وقال متحدث باسم الممثل الأمريكى إنه كان هناك حادثا فى موقع التصوير شمل إطلاق نار بطريق الخطأ من مسدس برصاصات طائشة.وذكرت صحيفة "سانتا فى نيومكسيكان" أن بلدوين شوهد وهو يغادر مكتب الشرطة وهو يبكى، ولم يتمكنوا من الحصول على تعليق منه.ووفقا للمحققين، بدا أن المشهد الذى كان يتم تصويره تضمن استخدام سلاح نارى، ويبحث المحققون الآن فى كيفية إطلاق الرصاص ونوعه.



