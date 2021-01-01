متي نتخطى ذروة الموجة الرابعة .. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

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صورة الخبر: الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن مصر ما زالت في الموجة الرابعة، وهذا سبب زيادة الإصابات بشكل يومي، معقبًا: "الإصابات مش عالية أوي، ولكن هناك تصاعد في الإصابات" .

وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إن التوقعات تشير إلى استقرار الإصابات خلال بضع ايام، وبعد ذلك ستنخفض الإصابات، ومن ثم تنحصر الموجة الرابعة.

وعن إمكانية حدوث موجة خامسة من كورونا، قال مستشار الرئيس: "نتمنى أن لا يحدث ذلك، ولكن الوباء مازال موجودًا"، مشيرًا إلى أن كورونا لديه القدرة على التحور، وهذا الأمر معروف من الناحية العلمية، وهذا التحور هدفه مقاومة المناعة والعيش داخل الجسم.

ولفت إلى أن أي تطعيمات ضد الفيروسات ليست صلبة على حد تعبيره، وفي حاجة إلى تغير لمواكبة التحور الذي يحدث في الفيروس، معقبًا: "التطعيمات تعمل لمدة 9 شهور، وبعد ذلك في حاجة إلى تغيير".

المصدر: elbalad

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