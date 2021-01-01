جامعة عين شمس تعلن عن خطوات الدفع الإلكتروني

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كشفت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس عن طريقة دفع المصروفات للطالبات المستجدات وخطوات الدفع من خلال خدمة فوري

وأضافت الدكتور أميرة خلال تصريحاتها لـ صدي البلد انه الكلية تواصل تطعيم الطالبات بلقاح كورونا مشدده علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية .



كما استقبلت الدكتورة أميرة يوسف، عميد كلية البنات جامعة عين شمس، والدكتورة مى حلمى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الطالبات الجدد لعام 2021 / 2022.





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وأوضحت “يوسف”، أن اللقاء هدف إلى تعريف الطالبات الجدد بنظام الساعات المعتمدة وأقسام الكلية بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، متمنية لجميع الطالبات الجدد والقدامى دوام التفوق في دراستهم بالكلية .وتابعت عميد كلية البنات مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وجميع العاملين، تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، واستقبال الطلاب بالكواشف الحرارية، ارتداء الكمامات، مراعاة التباعد، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل.وأكدت على استمرار حملة التطعيم لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالبات، يوميًا بالكلية، مؤكدة على أن الكلية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد، مضيفة أنه تم إعلان جداول المحاضرات لجميع الفرق الدراسية ونشرها على الصفحة الرسمية للكلية، مقدمة الدعوة لكافة الطالبات للمشاركة الفعالة في جميع الأنشطة الطلابية، بهدف تنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار لديهم.ويأتي ذلك إيمانًا من إدارة الكلية بأهمية الأنشطة في صقل شخصية الطالب، وتشجيعه على الانخراط في مجتمعه الصغير استعدادا للخروج الى الحياة العملية والمشاركة في المجتمع بشكل أكبر .