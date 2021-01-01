خالد الجندي: علماء السيرة أساءوا للنبي في هذا الأمر .. فيديو



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي



قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك علوم كثيره منها علوم تفسير وحديث وفلسفة ولغة وغيرها، مشيراً إلى أن كل هذه العلوم خدمت عليها كثيراً وتوافر لها علماء أحباء أكفاء إلا علم السيرة.



وقال الجندي أن من نقلوا سيرة النبي محمد، قدموه غازيا أكثر من كونه هادياً، موضحاً أن علم السيرة يحتاج مزيداً من الجهد للتعرف على شخصية النبي محمد.



وأوضح الجندي خلال برنامجه"لعلهم يفقهون"على فضائية dmc،اليوم: "هقولكم سر على الهوا إني اشتكيت لأحد الأطباء نسياني الدائم للأشياء الحياتية إلا الحاجات الدينية، وكتبلي الدكتور على دوا، ومع الوقت نسيت أخده أصلاً، للأسف اكتشفت إن إحنا تم أسرنا كلنا وبقينا عبيد لغير الله، بنقول إزاي مفيش فيسبوك إزاي مفيش يوتيوب؟ والناس بقت تبص لبعض بذهول".

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youtubeعملية نصب على مستوى كبيروقال الجندي، إن هناك شخصاً ظهر على إحدى القنوات الفضائية منذ أسبوع وتباهى بأنه تزوج من 33 امرأة كمحلل شرعي، ومن ثم تفاجئنا بظهور نفس الشخص في مؤتمر يُكذب ما كان قد ادّعاه بشأن عمله كمحلل، ليقول إن هذا الكلام غير صحيح وبأنه كان معروضا عليه مبلغ مالي ضخم في مقابل قول هذا الكلام.ووجه الجندي رسالة لكل من يهمه الأمر، خلال برنامجه لعلهم يفقهون على فضائية dmc، قائلاً" هناك من يتلاعب بنا، وأننا نتعرض لعملية نصب على مستوى كبير جدًا وستصبح كارثة إذا لم يُضرب على أيدي هؤلاء".وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أننا نعاني كل فترة من ظهور أحد على الإعلام لهدم قيمة معينة ويدعي شخصية معينة.العري مرفوضوعقب الجندي خلال البرنامج، على مسألة المهرجانات وما ظهر فيها من ملابس وصفت بالعري والانحلال، موضحاً أننا نناقش المعصية ولا نناقش العاصي.وقال الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية dmc:" لما يكون مكان ما فيه عري ونساء متبرجات وفيه مسخرة، أنا مش في حالة صدام مع منظمي المهرجان، ولا المكان بشكل عام، لأ العري مرفوض، الفساد الأخلاقي مرفوض، عري النساء مرفوض، كون النساء تتحول لسلعة في سوق النخاسة، وعرض أجسادهن لا يخدم الفن ولا الخلق، ولا الدين ولا الحياة".من يسيء الأدب لا يسأل عن السببوبين الجندي خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية دي أم سي، اليوم الخميس:" ازاي نجد واحد ينتمي للدين والنبي محمد يسرق، ويرتشي، ويسيء للجيران.. امبارح شفت واحدة ست بتقول جوزها كان بيربطها مع كلب والمصيبة إن الشيخ بيقولها ازاي عمل كده".وأشار إلى أن من يسيء الأدب لا يسأل عن السبب، مشدداً على أن مصيبتنا ليست في القيم الدينية بل في تطبيق الدين.