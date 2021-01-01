ألعاب تؤدي للوفاة .. كيف تختار لعبة آمنة لطفلك



كيف تختار لعبة آمنة لطفلك كيف تختار لعبة آمنة لطفلك

أغلب أضرار الألعاب عبارة عن جروح طفيفة وخدوش وكدمات ولكن فى بعض الأحيان يمكن أن تسبب مشاكل خطيرة قد تصل للموت، عندما تكون ألعاب الأطفال خطرة خطرة أو تستخدم بطريقة خاطئة.



نعرض فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في اختيار الألعاب الآمنة والمناسبة لطفلك وذلك وفقا لما جاء في موقع “ healthychildren”.



اقرأ الملصق: توفر الملصقات التحذيرية معلومات مهمة حول كيفية استخدام اللعبة والأعمار التى تكن اللعبة آمنة لها وتأكد من أن توضح لطفلك كيفية استخدام اللعبة بالطريقة الصحيحة.

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فكر في الحجم الكبير: تأكد من أن جميع الألعاب والأجزاء أكبر من فم طفلك لمنع الاختناق .تجنب الألعاب التي تطلق الأشياء في الهواء ويمكن أن تسبب إصابات خطيرة في العين أو الاختناق.تجنب الألعاب التى تحدث صوت عالٍ لمنع تلف سمع طفلك.ابحث عن الألعاب المحشوة المصنوعة جيدًا وتأكد من أن جميع الأجزاء مشدودة وأن اللحامات والحواف آمنة كما يجب أن تكون قابلة للغسل في الغسالة واخلع أي شرائط أو خيوط مفكوكة لتجنب الاختناق.تجنب الألعاب التي تحتوي على حبيبات أو حشوة صغيرة تشبه الفاصوليا والتي يمكن أن تسبب الاختناق أو الاختناق إذا ابتلعها.اشترِ الألعاب البلاستيكية القوية وقد تنكسر الألعاب المصنوعة من البلاستيك الرقيق بسهولة.تجنب الألعاب التي تحتوي على مواد سامة يمكن أن تسبب التسمم، وتأكد من أن الملصق يقول "غير سام".تجنب مجموعات الهوايات وأدوات الكيمياء لأي طفل يقل عمره عن 12 عامًا ويمكن أن تسبب حرائق أو انفجارات وقد تحتوي على مواد كيميائية خطرة وتأكد من أن طفلك الأكبر يعرف كيفية التعامل مع هذه الأنواع من الألعاب بأمان.يجب أن تكون الألعاب الكهربائية "معتمدة من UL" وتحقق من لك من خلال قراءة الملصق للتأكد.كن حذرًا عند شراء ألعاب سرير الأطفال : يجب إبقاء الفراش السائب أو أي أشياء يمكن أن تزيد من خطر الاختناق بعيدًا عن السرير كما يجب أن تكون أي لعبة سرير معلقة بعيدًا عن متناول الطفل ويجب إزالتها عندما يبدأ طفلك بالضغط على يديه وركبتيه لأول مرة أو عندما يبلغ الطفل 5 أشهر ، أيهما يحدث أولاً لأن هذه الألعاب يمكن أن تخنق الطفل.