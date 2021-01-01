3 فوائد لن تصدقها لقشور الرمان



قشور الرمان قشور الرمان



يشتهر الرمان بمذاقه وفوائده الصحية المذهلة، ومع ذلك ، لا يعرف سوى القليل عن فوائد قشر الرمان التي نتخلص منها، ولكن للقشر أيضًا الكثير من الفوائد.



وبسبب خصائصه العلاجية ، يمكن لقشور الرمان أن تحارب بشكل فعال حب الشباب والبثور والطفح الجلدي، والكثير من المشاكل الصحية ،وكشفًا لما قدمه موقع nenow، إليكم أهم فوائد قشر الرمان وطرق استخدامه.





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أعراض هشاشة العظام والفرق بينها وبين الروماتويد ونظام غذائي لعلاجهافي اليوم العالمي لهشاشة العظام..تعرف على أهمية تعزيز صحتها وحمايتها من الكسور1- يعمل كواقي شمسي طبيعيتحتوي قشور الرمان أيضًا على عوامل واقية من الشمس يمكن أن تنقذ بشرتك من أشعة UVA و UVB الضارة التي يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في الوقاية من سرطان الجلد، فيما يلي بعض العلاجات المنزلية للتخلص من اسمرار البشرة بشكل طبيعي.طريقة الاستخدام: اصنع مسحوقًا بقشر الرمان المجفف بالشمس وخزنه في وعاء محكم الغلق. امزج هذا المسحوق مع اللوشن أو الكريم ، ويفضل 20 دقيقة قبل مغادرة المنزل، بدلًا من ذلك ، يمكنك أيضًا مزج البودرة مع بعض الزيوت الأساسية وتطبيقها على وجهك ، إذا كنت ترغب في استخدام واقي الشمس الطبيعي.2- علاج التهابات الحلق واللوزتينيمكن لمسحوق قشور الرمان أن يعالج التهابات الحلق واللوزتين وتخفيف الألم المصاحب له، فقط نأخذ القليل من قشور الرمان المجفف بالشمس، ونسلقها في الماء ثم تركها لتبرد لفترةٍ من الوقت، واستعمال هذا الماء كغرغرة للتخلص من قرحة الحلق وآلام اللوزتين.3- تهدئة السعالقشر الرمان فعال جدًا في تقديم العلاج الفوري لمرضى السعال المزمن، وذلك عن طريق تناول كوب من منقوع مسحوق قشر الرمان في كوبٍ من الماء عند الشعور بكثرة السعال لتهدئة الوضع في الحال.