بعد انتشار السالمونيلا.. تحذير من هذا النوع من البصل

آخر الأخبارالصحة والجمال › بعد انتشار السالمونيلا.. تحذير من هذا النوع من البصل

صورة الخبر: انتشار السالمونيلا
انتشار السالمونيلا

اعلنت مراكز السيطر على الأمراض والوقاية منها، أن تفشي السالمونيلا الذي أصاب مئات الأشخاص في 37 ولاية على الأقل مرتبط بالبصل في المكسيك .

فمنذ أن تلقوا تقارير عن العدوى لأول مرة في أواخر أغسطس ، بدا أن الوكالة قلصت تركيزها على البصل بعد العثور على السلالة في عينة مأخوذة من كوب بهار للوجبات السريعة يحتوي على الكزبرة والليمون والبصل، وبحسب ما ورد أكل المريض كل البصل الموجود في الكوب.

كما تشمل المنتجات المتأثرة البصل الأحمر والأبيض والأصفر الطازج المستورد من تشيهواهوا بالمكسيك، والتي تم بيعها إلى المطاعم ومحلات البقالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قد يكون لديهم ملصقات أو عبوات تحمل إسم العلامة التجارية (ProSource Inc)

لذلك قال مسؤولو ProSource إن آخر استيراد للبصل كان في 27 أغسطس، ومع ذلك ، يمكن أن يستمر تخزين هذا البصل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، مما يعني أن البعض قد لا يزال في المطابخ المنزلية والشركات.

قال مركز السيطرة على الأمراض إن المحققين يعملون لتحديد ما إذا كان البصل والموردون الآخرون مرتبطين بتفشي المرض.

أعراض السالمونيلا
وتشمل أعراض السالمونيلا الإسهال والحمى التي تزيد عن 102 درجة فهرنهايت وتشنجات المعدة والقيء المفرط وعلامات الجفاف، ويمكن أن تبدأ الأعراض بعد ست ساعات وحتى ستة أيام بعد تناول البكتيريا.

المصدر: nbcdfw

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد انتشار السالمونيلا.. تحذير من هذا النوع من البصل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56863

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager