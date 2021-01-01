اعلنت مراكز السيطر على الأمراض والوقاية منها، أن تفشي السالمونيلا الذي أصاب مئات الأشخاص في 37 ولاية على الأقل مرتبط بالبصل في المكسيك .
فمنذ أن تلقوا تقارير عن العدوى لأول مرة في أواخر أغسطس ، بدا أن الوكالة قلصت تركيزها على البصل بعد العثور على السلالة في عينة مأخوذة من كوب بهار للوجبات السريعة يحتوي على الكزبرة والليمون والبصل، وبحسب ما ورد أكل المريض كل البصل الموجود في الكوب.
كما تشمل المنتجات المتأثرة البصل الأحمر والأبيض والأصفر الطازج المستورد من تشيهواهوا بالمكسيك، والتي تم بيعها إلى المطاعم ومحلات البقالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قد يكون لديهم ملصقات أو عبوات تحمل إسم العلامة التجارية (ProSource Inc)
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التعليقات على بعد انتشار السالمونيلا.. تحذير من هذا النوع من البصل
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