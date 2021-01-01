بعد انتشار السالمونيلا.. تحذير من هذا النوع من البصل



انتشار السالمونيلا انتشار السالمونيلا

اعلنت مراكز السيطر على الأمراض والوقاية منها، أن تفشي السالمونيلا الذي أصاب مئات الأشخاص في 37 ولاية على الأقل مرتبط بالبصل في المكسيك .



فمنذ أن تلقوا تقارير عن العدوى لأول مرة في أواخر أغسطس ، بدا أن الوكالة قلصت تركيزها على البصل بعد العثور على السلالة في عينة مأخوذة من كوب بهار للوجبات السريعة يحتوي على الكزبرة والليمون والبصل، وبحسب ما ورد أكل المريض كل البصل الموجود في الكوب.



كما تشمل المنتجات المتأثرة البصل الأحمر والأبيض والأصفر الطازج المستورد من تشيهواهوا بالمكسيك، والتي تم بيعها إلى المطاعم ومحلات البقالة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، قد يكون لديهم ملصقات أو عبوات تحمل إسم العلامة التجارية (ProSource Inc)

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لذلك قال مسؤولو ProSource إن آخر استيراد للبصل كان في 27 أغسطس، ومع ذلك ، يمكن أن يستمر تخزين هذا البصل لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ، مما يعني أن البعض قد لا يزال في المطابخ المنزلية والشركات.قال مركز السيطرة على الأمراض إن المحققين يعملون لتحديد ما إذا كان البصل والموردون الآخرون مرتبطين بتفشي المرض.أعراض السالمونيلاوتشمل أعراض السالمونيلا الإسهال والحمى التي تزيد عن 102 درجة فهرنهايت وتشنجات المعدة والقيء المفرط وعلامات الجفاف، ويمكن أن تبدأ الأعراض بعد ست ساعات وحتى ستة أيام بعد تناول البكتيريا.