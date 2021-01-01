طريقة عمل جبنة مثلثات في المنزل



جبنة مثلثات جبنة مثلثات



جبنة مثلثات من أكثر أنواع الجبن التي يفضلها الأطفال، وتحرص العديد من الأمهات على تقديمها للأطفال لاختوائها على الكثير من الفيتامينات والمغذيات التي يحاتجها الجسم، وتساعد على صحة العظام ونمو الأطفال.



ولكن الكثير منهن يفضلن إعداد جبنة مثلثات في المنزل للحفاظ على صحة اسرتها، وإليك ابرز الطرق المختلفة لإعداد جبنة مثلثات.





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1- طريقة تحضير جبنة مثلثات في المنزلمقادير جبنة مثلثات2 كوب لبننصف كوب زيتنصف كوب زبدةنصف كوب جبنة بيضاء2 ملعقة كبيرة خل1 ملعقة صغيرة ملحنصف كوب دقيقطريقة تحضير جبنة مثلثات1- يضرب في الخلاط اللبن والزبدة والزيت والدقيق والجبنة والملح والخل2- ضعي الخليط على النار ويقلب حتى يغلظ القوام3- ضيفي الخليط في إناء مدور مفروش بورق النايلون4- تترك حتى تتماسك في الثلاجة2- زي السوبر ماركت.. عمل جبنة مثلثاتمقادير جبنة مثلثاتكوب لبننصف كوب زيت2 ملعقة كبيرة دقيقملعقة كبيرة خلرشة ملحطريقة تحضير جبنة مثلثات1- فى الخلاط اللبن والزيت والخل والدقيق2- ضعي الخليط فى طاسة على النار ويقلب3- ضيفي رشة ملح ويقلب حتى يغلظ القوام ويصب فى علبة مدورة4- توضع فى الثلاجة لمدة يوم حتى تتماسك ثم تقطع مثلثات وتستخدم3- مقادير جبنة مثلثات في المنزلمقادير جبنة مثلثاتكوب لبن بودرةربع كيلو جبنة قريشنصف كوب زبدة3 قطعة جبنة مثلثاتطريقة تحضير جبنة مثلثات1- اخلطص الجبنة القريش والزبدة ثم يضاف الجبنة المثلثات واللبن البودرة2- قلبي الخليط على النار حتى الغليان ثم يوضع فى قالب مدور ويترك بالثلاجة لمدة ليلة ويقطع مثلثات ويقدموصفة أخرىمقادير معجنات بالجبنة المثلثات3 كوب دقيق3 ملعقة كبيرة لبن بودرةربع كوب زيت زيتونماء للعجنملعقة صغيرة بيكنج بودرملعقة كبيرة خميرة فوريةرشة ملح5 جبنة مثلثاتبيضةفانيلياسمسمحبة البركةطريقة تحضير معجنات بالجبنة المثلثات1- يخلط الزيت والخميرة والبيكنج بودر واللبن البودرة والجبنة المثلثات والملح2- يضاف من نصف كوب إلى كوب ماء ويقلب الخليط3- يضاف الدقيق ويقلب ويضاف الماء عند الحاجة حتى الحصول على عجينة4- تقطع العجينة كرات وتترك لتتخمر5- تشكل أصابع وتبطط بالنشابة ويشكل الطرف بالسكينة ويلف كالوردة6- يدهن الوجه بخليط البيض والفانيليا ويرش بالسمسم وحبة البركة7- يوضع فى الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج ويقدم