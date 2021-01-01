

للمحجبات.. خبيرة تجميل تطرح أفكار مكياج خفيف للحصول على إطلالة جذابة للمحجبات.. خبيرة تجميل تطرح أفكار مكياج خفيف للحصول على إطلالة جذابة

تأخذ الكثير من الفتيات والسيدات المحجبات وقتا كبيرا لوضع مكياج غير صارخ أو مبالغ فيه، ليتناسب مع حجابهن، وبما يتلائم مع المناسبة التي يردن وضع ماكياج خفيف، يجعلهن يظهرن بشكل مناسب لملابسهن.



وتقول خبيرة التجميل والميك أب أمل الرميحي، إن طريقة وضع المكياج الخفيف للمحجبات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لوقت طويل، منوهة بان الاهم في ذلك هو اختيار المظهر المناسب خصوصا اذا ارادت الفتاة أو السيدة الحصول على بشرة بشرة منعشة وإطلالة جذابة.



وأضافت خبيرة التجميل أمل الرميحي، أنه قبل وضع المكياج يجب إعداد البشرة لجلعها صحية ونضرة، خصوصا وأن مستحضرات التجميل والميك أب تحتوي العديد من المواد الكيميائية التي قد تفسد البشرة وتجعلها تبدو بشكل غير لائق.

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ولفتت أمل الرميحي، إلى أنه للحصول على بشرة منعشة يجب أن تكون البشرة رطبة قبل وضع أي ماكياج ، لوضع كريم الأساس بشكل أكثر بساطة على البشرة وحتى لا يتجمع أيضا في المناطق الجافة بالبشرة.وبعد الانتهاء من تجهيز البشرة، وضعت أمل الرميحي بعض الخطوات لوضع الماكياج البسيط من خلال الخطوات التالية:بـ ماكياج صاخب.. ابنة هيفاء وهبي بـ لوك لافت في أحدث ظهورأفضل أحمر شفاه مع ماكياج البشرة السمراءالكونسيلريتم وضع خافي العيوب الكونسيلر تحت العينين مباشرة لإخفاء اية هالات سوداء، ويتم وضعه على المناطق الداكنة فى في الوجه مع استخدام اللون المناسب للبشرة.كريم الأساسبالنسبة لكريم الأساس تقول امل الرميحي، بأنه يجب استخدام كريم الأساس بشكل خفيف إلى متوسط، مع توزيعه باستخدام أسفنجة أو فرشاة مناسبة.ظلال العيونوبالنسبة لظلال العيون، قالت امل الرميحي، يجب اختيار ظل عين واحد أغمق من لون البشرة، ليعطي مظهرا نضرا بدون أن يكون ملحوظا بشكل مباشر، ويتم وضع ظلال العيون الدافئة على الجفن العلوى وبعدها يتم سحبه عبر الجفن السفلي.الماسكارايتم وضع طبقة واحدة من الماسكارا على الرموش العلوية والسفلية، وحتى تكون الرموش أكثر كثافة يجب ترك أول طبقة تجف وبعدها يتم وضع طبقة ثانية.ظلال الحواجببالنسبة لظلال الحواجب، يجب اختيار منتج له حدود طبيعية ومناسبة للحاجبين، مع لمسة خفيفةمن لون البشرة.أحمر الخدودقالت أمل الرميحي إن أفضل الطرق لإظهار الخدود وإعطاءها مظهرا طبيعيا يتم وضع لون دافئ وخفيف لاظهارها ولكن بشكل غير مبالغ فيه.أحمر الشفاهقالت إنه بالنسبة لأحمر الشفاه بالنسبة للمحجبات يجب أن يخترن الوانا بسيطة قريبة للون الشفاه الطبيعي.