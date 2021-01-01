أحلى من المطاعم .. طريقة عمل كوردون بلو في المنزل



كوردون بلو كوردون بلو

كوردون بلو من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص بالأخص الأطفال مما يدفع العديد إلي شرائها من المطاعم و الأسواق.







قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل كوردون بلو في المنزل بأسهل الخطوات و أقل المكونات في المنزل.

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مقادير كوردون بلوصدور دجاجملح وفلفلبيضبقسماطخلطة بقسماط متبلكورن فليكسروز بيفتركي مدخنجبنه شيدر أحمرجبنة شيدر أصفرزيت للقليبطاطس شرائح للتقديمطريقة تحضير كوردون بلو- يتبل الدجاج بالملح والفلفل- يضاف الروز بيف والجبن والتركي على صدور الدجاج ويلف على شكل أسطواني ويثبت بخلة الأسنان- يغمر في الدقيق ثم يغمر في البيض- يغمر في البقسماط- يوضع في الفريز حتى يتماسك- تقلى في الزيت الساخن- يقدم بجانب البطاطس الشرائح