فوائد غير متوقعة للفلفل الحار لمرضى السكر



فوائد غير متوقعة للفلفل الحار فوائد غير متوقعة للفلفل الحار

فوائد الفلفل الحار لصحتك عديدة خاصة لمرضى السكري فهو يحتوى على مادة الكبسين ومضادات الأكسدة التي تحارب مرض السكري والعديد من الأمراض الأخرى إلى فوائد الفلفل الحار لصحتك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .



1. يحمي من مرض السكري

يعد مرض السكري من النوع الأول من أكثر أمراض المناعة الذاتية انتشارًا حول العالم ويساعد محتوى الكابسيسين فى الفلفل على رفع المناعة والحماية من الإصابة بمرض السكري من النوع الأول.



احذر.. علامتان لمرض السكري تشيران إلى مخاطر على البصر

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف مفتاح العمر المديد والرشاقة.. علامتان لمرض السكري تشيران إلى مخاطر على البصر

2. يساعد النساء المصابات بسكري الحمل

يمكن أن يكون سكري الحمل محفوفًا بالمخاطر لكل من الأم والطفل . وفقًا لدراسة أجريت على 42 امرأة حامل مصابة بسكري الحمل ، يمكن أن تساعد مكملات الفلفل الحار المحتوية على الكابسيسين في تحسين ارتفاع الجلوكوز بعد تناول الوجبة كما يساعد على محاربة ارتفاع الكوليسترول لدى النساء المصابات بمرض السكري .

قد يعجبك أيضا...

3. يحافظ على توازن الجلوكوزتقول إحدى الدراسات أن استهلاك الفلفل الحار المعبأ بالكابسيسين يمكن أن يساعد في تنشيط هذه المستقبلات التي قد تساعد في منع مقاومة الأنسولين ومستويات الكوليسترول وتقليل الالتهاب، و تحسين توازن الجلوكوز وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.4. يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكرييمكن أن يساعد الكابسيسين الموجود في الفلفل الحار ، عند تناوله على المدى الطويل من قبل الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، في إظهار نتائج إيجابية تتعلق بالتحكم فى الوزن .نظرًا لأنه يمكن دمج الفلفل الحار بسهولة مع معظم الوصفات ، فإن الاستهلاك طويل الأمد أسهل. قد يساعد خفض الوزن في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري المرتبط بالسمنة.5. يرتبط مرض السكري بمجموعة واسعة من المضاعفات مثل أمراض القلب والقدم السكري وأمراض العيون والالتهابات وتلف الكبد وغيرها الكثير.وفقًا لدراسة ، يمكن أن يساعد الكابسيسين في تحسين وظيفة واستقلاب الأنسولين وبالتالي الحفاظ على توازن الجلوكوز في الجسم عن طريق تقليل كتلة الجسم والكوليسترول وتحسين توازن الجلوكوز.قد يساعد هذا في تقليل الضرر الذي يلحق بالدورة الدموية الدقيقة ومشاكل الأوعية الدموية والأعصاب بسبب ارتفاع الجلوكوز والوقاية من مضاعفات مرض السكري.