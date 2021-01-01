السلالة الجديدة للمتحور دلتا تتسلل إلى روسيا



السلالة الجديدة للمتحور دلتا السلالة الجديدة للمتحور دلتا

أعلن مسؤول صحي روسي، اكتشاف إصابات فردية بطفرة AY.4.2 من سلالة دلتا لفيروس كورونا في روسيا، محذرا من احتمال تفشيه على نطاق واسع.







وحسب قناة “روسيا اليوم”، قال كامل حافظوف، رئيس فريق تطوير الطرق الجديدة لتشخيص الأمراض البشرية في معهد علوم الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك الروسي، إن احتمال انتشار الطفرة AY.4.2 على نطاق واسع في روسيا والعالم مرتفع للغاية.

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ولم يستبعد أن يتسبب هذا النوع من "دلتا" في زيادة إضافية للإصابات بالفيروس.مع ذلك، أكد حافظوف أن اللقاحات المستخدمة في روسيا "فعالة جدا" ضد الطفرة الفرعية من دلتا، كون هذا المتحور لا يختلف عن سابقاته لدرجة يمكن أن تؤثر بشكل جذري في قدرته على الارتباط بالأجسام المضادة.وأضاف: "استنادا إلى حقيقة أن لديه متغيرات في البروتين S بالذات، من المرجح أن تكون له علاقة بقابلية العدوى للانتقال أكثر من مدى شدة المرض".