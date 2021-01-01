أعلن مسؤول صحي روسي، اكتشاف إصابات فردية بطفرة AY.4.2 من سلالة دلتا لفيروس كورونا في روسيا، محذرا من احتمال تفشيه على نطاق واسع.
وحسب قناة “روسيا اليوم”، قال كامل حافظوف، رئيس فريق تطوير الطرق الجديدة لتشخيص الأمراض البشرية في معهد علوم الأوبئة التابع لهيئة حماية المستهلك الروسي، إن احتمال انتشار الطفرة AY.4.2 على نطاق واسع في روسيا والعالم مرتفع للغاية.
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التعليقات على السلالة الجديدة للمتحور دلتا تتسلل إلى روسيا
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