حقيقة اعتزام فيسبوك تغيير اسمها باسم جديد

أفاد موقع "ذا فيرج" التقني، بأن فيسبوك تعتزم تغيير اسم شركتها الأسبوع المقبل، ليعكس تركيزه على إنشاء وتطوير العالم الرقمي ميتافيرس metaverse، نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.
وبحسب "theverge"، فإن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، يعتزم التحدث عن الاسم الجديد في مؤتمر Connect السنوي الذي من المقرر إقامته في 28 أكتوبر المقبل، ولكن قد يتم الكشف عنه قريبًا.
فيسبوك يخطط لإعادة تسميه العلامة التجارية باسم جديد
ومن المحتمل أن تضع هذه الخطوة التطبيق الرائد كواحد من العديد من المنتجات تحت إشراف شركة أم تشرف على علامات تجارية مثل إنستجرام و واتساب، ووفقًا للتقرير، قامت شركة جوجل في السابق بمثل هذه الهيكلة ، عندما أعيد تنظيمها لتصبح شركة قابضة تسمى ألفابت Alphabet في عام 2015.
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