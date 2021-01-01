

فيفو تكشف النقاب عن هاتفي T1 و T1x بمواصفات متطورة وسعر مناسب فيفو تكشف النقاب عن هاتفي T1 و T1x بمواصفات متطورة وسعر مناسب

أعلنت شركة فيفو، رسميا عن هواتفها الذكية T1 و T1x، والتي تمتاز بكاميرات 64 ميجابكسل وبطاريات كبيرة، وذلك بعد ساعات من الإعلان الرسمي عن هاتف iQOO Z5x التابع للعلامة المستقلة iQOO.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت فيفو هاتف vivo T1، بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.



سعر ومواصفات هاتف فيفو vivo T1

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يأتي هاتف فيفو vivo T1، مزودا بشاشة مثقبة من نوع LCD، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتزا، وتحتوي على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية.ويمتاز هاتف فيفو vivo T1، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.ويحتوي هاتف فيفو vivo T1، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 44 وات، وتقول الشركة أنها يمكن شحنها من 0 إلى 70% في غصون 38 دقيقة فقط.ويتوفر هاتف فيفو vivo T1، بلونين هم الأسود والأزرق، مقابل سعر 345 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و 400 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، وبسعر 375 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و900 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 256 جيجابايت، وبسعر 405 (أي ما يعادل 6 آلاف و300 جنيه مصري)، لطراز 8 + 256 جيجابايت.سعر ومواصفات هاتف فيفو vivo T1xيتم تشغيل هاتف فيفو vivo T1x، بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 900، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.ويشمل هاتف فيفو vivo T1x، بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.85 بوصة، تدعم معدل تحديث عال 120 هرتزا، تحتوي على نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل.وجاء هاتف فيفو vivo T1x، بكاميرا خلفية ثنائية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويتمتع الهاتف الذكي بخاصية Dynamic RAM التي يمكنها تفريغ بعض الملفات مؤقتًا في وحدة التخزين للحصول على أداء أسرع مما يجعل الهاتف يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.ويحزم هاتف فيفو vivo T1x، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 44 وات، وتقول الشركة أنها يمكن شحنها من 0 إلى 70% في غصون 38 دقيقة فقط.ويتوفر هاتف فيفو vivo T1x، بلونين هم الأسود والأزرق، مقابل سعر يبدأ من 250 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف و 900 جنيه مصري)، وسيتوفر الهاتف في 3 خيارات من الذاكرة هي 6 + 128 و 8 + 128 و 8 + 256 جيجابايت، وسيتوفر الهاتف للحجز المسبق عبر موقع فيفو الرسمي بالصين.