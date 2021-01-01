

رسميا.. أوبو تعلن عن تحفة الفئة المتوسطة Oppo K9s.. سعر ومواصفات رسميا.. أوبو تعلن عن تحفة الفئة المتوسطة Oppo K9s.. سعر ومواصفات

أماطت شركة أوبو Oppo، اللثام عن هاتفها الذكي الأحدث مواصفات Oppo K9s، وهو بديل جديد يعمل بمعالج كوالكوم لإصدار الشركة المسمى K9 Pro الذي أعلنت عنه خلال الشهر الماضي.



ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف أوبو الجديد Oppo K9s، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.59 بوصة، تبلغ دقتها 1080 بكسل+، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، ومعدل أخذ عينات باللمس بسرعة 240 هرتزا، محمية بطبقة حماية من نوع Panda Glass.



سعر ومواصفات هاتف Oppo K9s

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وجاء هاتف أوبو Oppo K9s، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.ويحتوي هاتف أوبو Oppo K9s، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C 2.0، تدعي الشركة أن الهاتف يتم شحنه من 0 إلى 100% في غصون 59 دقيقة.وتشمل المواصفات الأخرى بهاتف أوبو Oppo K9s، مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث Bluetooth 5.2، وتقنية الشبكات اللاسلكية Wi-Fi 6، إلى جانب قارئ بصمات الأصبع على الإطار الجانبي للجهاز.ويعمل هاتف أوبو Oppo K9s، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 778G، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانومتر ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.ويمتاز هاتف أوبو Oppo K9s، بشريحة باردة بواسطة ورقة 0.15 ملميتر من الجرافيت تساعد في نقل المزيد من الحرارة إلى حجرة البخار، يعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم Color OS 11.2 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.ويتوفر هاتف أوبو Oppo K9s، في الصين مقابل سعر حوالي 265 دولار(أي ما يعادل 4 آلاف و100 جنيه مصري)، لطراز 6 + 128 جيجابايت، ولإصدار 8 + 128 جيجابايت بسعر 300 جنيه مصري (أي ما يعادل 4 آلاف و 700 جنيه مصري).