مواصفات وأسعار هاتف Realme Q3s

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن شركة ريلمي عن الهاتف Realme Q3s مع مواصفات جيدة للغاية تجعله الهاتف الأفضل في سلسلة Q3 Series بعد الهاتف Q3 Pro من ناحية المواصفات حيث يضم شاشة بمعدل تحديث 144 هرتز ومعالجا حديثا من كوالكوم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبطارية ضخمة وكاميرات خلفية جيدة، وخلال السطور القادمة سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Realme Q3s.
مواصفات هاتف Realme Q3s
تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة 2412×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى أن الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.1 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أنه يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.
معالج الهاتف Realme Q3s يأتي من فئة Qualcomm Snapdragon 778G 5G المبني على تكنولوجيا 6 نانومتر ومعالج الرسوميات GPU يأتي من فئة Adreno 642L بجانب 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، أو 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم Realme UI 2.0.
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