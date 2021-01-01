

مواصفات وأسعار هاتف Realme Q3s مواصفات وأسعار هاتف Realme Q3s

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت الآن شركة ريلمي عن الهاتف Realme Q3s مع مواصفات جيدة للغاية تجعله الهاتف الأفضل في سلسلة Q3 Series بعد الهاتف Q3 Pro من ناحية المواصفات حيث يضم شاشة بمعدل تحديث 144 هرتز ومعالجا حديثا من كوالكوم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وبطارية ضخمة وكاميرات خلفية جيدة، وخلال السطور القادمة سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Realme Q3s.



مواصفات هاتف Realme Q3s

تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة وبدقة 2412×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 144 هرتز، بالإضافة إلى أن الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.1 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أنه يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم بأن الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.



معالج الهاتف Realme Q3s يأتي من فئة Qualcomm Snapdragon 778G 5G المبني على تكنولوجيا 6 نانومتر ومعالج الرسوميات GPU يأتي من فئة Adreno 642L بجانب 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية، أو 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 وبواجهة مستخدم Realme UI 2.0.

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وبالنسبة للبطارية فهذا الهاتف الجديد من ريلمي يضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط (يمكن شحن 50% من سعة البطارية في 30 دقيقة فقط)، أما بالنسبة للمميزات الأخرى فتتمثل في منفذ مخصص لاحتواء بطاقة الذاكرة الخارجية microSD (بحيث يمكنك تركيب شريحتي اتصال 5G وكارت ميموري في نفس الوقت) كما أن هذا الهاتف يدعم مكبرات صوت ستريو ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ويضم مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب.سعر الهاتف Realme Q3sيبدأ سعر الهاتف Realme Q3s من 250 دولارا أمريكيا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.ويصل إلى 312 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام، مع العلم بأنه متوفر حاليا للطلب المسبق على أن تبدأ المبيعات الرسمية يوم 1 نوفمبر