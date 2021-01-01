

على غرار جوجل .. فيسبوك تغير اسمها لتكون أكثر ارتباطًا بـ«ميتافيرس» على غرار جوجل .. فيسبوك تغير اسمها لتكون أكثر ارتباطًا بـ«ميتافيرس»

تخطط شركة فيسبوك لتغيير اسم الشركة الأسبوع المقبل، ويعكس ذلك توجه الشركة وتركزيها على الميتافيرس metaverse، وفقًا لموقع ذا فيرج العالمي.



ويخطط الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج للحديث عن هذا الموضوع أو الاعلان عنه في مؤتمر الشركة السنوي Connect يوم 28 أكتوبر، أو ربما يتم الكشف عن ذلك قريبًا، حيث يهدف عملاق التكنولوجيا في أن يكون معروفًا بأكثر من وسائل التواصل الاجتماعي لذلك من المحتمل أن يضع تغيير العلامة التجارية تطبيق Facebook الأزرق كواحد من العديد من المنتجات التابعة لشركة أم تشرف على مجموعات مثل Instagram وWhatsApp وOculus والمزيد.



ولدى Facebook بالفعل أكثر من 10000 موظف يبنون أجهزة للمستهلكين مثل نظارات الواقع المعزز التي يعتقد زوكربيرج أنها ستكون موجودة في كل مكان مثل الهواتف الذكية. حيث انهم يرون أنه على مدار السنوات العديدة القادمة، «سننتقل بشكل فعال من الأشخاص الذين يرون أننا في الأساس شركة وسائط اجتماعية إلى شركة metaverse.

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ويمكن أن تعمل إعادة تسمية العلامة التجارية أيضًا على فصل العمل المستقبلي الذي يركز عليه زوكربيرج بسبب التدقيق المكثف والتحقيقات التي يخضع لها فيسبوك حاليًا للطريقة التي تعمل بها منصته الاجتماعية اليوم. ووفقا لما قامت به موظفة سابقة مؤخرًا بتسريب مجموعة من الوثائق الداخلية المؤذية لصحيفة وول ستريت جورنال وإدلاءها بشهادتها أمام الكونجرس. حيث يحاول منظمو مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأماكن أخرى تفكيك الشركة، وتراجع ثقة الجمهور في كيفية قيام فيسبوك بأعماله.فيسبوك ليس أول شركة تقنية معروفة تغير اسمها مع توسع طموحاتها. ففي عام 2015، أعادت جوجل Google تنظيم نفسها بالكامل في إطار شركة قابضة تدعى «ألفابت Alphabet ، وذلك للإشارة إلى أنها لم تعد مجرد محرك بحث، ولكنها مجموعة مترامية الأطراف تضم شركات تصنع سيارات بدون سائق وتقنيات صحية. وغيرت Snapchat علامتها التجارية إلى Snap Inc. في عام 2016، وهو نفس العام الذي بدأت فيه تسمية نفسها بـ «شركة الكاميرات» وطرحت أول زوج لها من نظارات الكاميرا Spectacles.ويخضع اسم شركة فيسبوك الجديد لحراسة مشددة داخل جدرانها وغير معروف على نطاق واسع، حتى بين قيادتها العليا الكاملة. يمكن أن يكون للاسم المحتمل علاقة بـ Horizon، وهو اسم إصدار VR الذي لم يتم طرحه بعد من Facebook-Meet-Roblox الذي طورته الشركة خلال السنوات القليلة الماضية. حيث تم تعديل اسم هذا التطبيق مؤخرًا إلى Horizon Worlds بعد فترة وجيزة من قيام فيسبوك بعرض نسخة للتعاون في مكان العمل تسمى Horizon Workrooms.ويعمل فيسبوك بثبات على وضع الأساس لتركيز أكبر على الجيل التالي من التكنولوجيا. حيث شكل فريقًا متخصصًا في الـ metaverse. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت عن ترقية أندرو بوسورث، رئيس قسم AR وVR، إلى منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا. وقبل أيام فقط، أعلن فيسبوك عن خطط لتوظيف 10000 موظف إضافي للعمل في metaverse في أوروبا.الأمر المستعرب هو أنه بينما كان فيسبوك يروج بشدة لفكرة أو مصطلح metaverse في الأسابيع الأخيرة، فإنه لا يزال غير مفهومًا على نطاق واسع.حيث تمت صياغة المصطلح في الأصل من قبل روائي الخيال العلمي نيل ستيفنسون لوصف عالم افتراضي يهرب الناس إليه من عالم واقعي بائس. والآن يتم تبنيها من قبل واحدة من أكبر الشركات في العالم وأكثرها إثارة للجدل.ويعتبر مشروع «metaverse» يقوم على تأسيس نسخة من الإنترنت بتقنية الواقع الافتراضي، وهو ما تراه الشركة يجسد المستقبل. ويدل مصطلح «ميتافيرز» على العوالم الرقمية التي يمكن أن يتفاعل فيها العديد من الأشخاص في بيئة ثلاثية الأبعاد بما في ذلك النطاق الكامل للواقع المعزز.