

بسرعة فائقة.. قراصنة صينيون يخترقون "آيفون 13" بسرعة فائقة.. قراصنة صينيون يخترقون "آيفون 13"

في مفاجأة غير متوقعة، تمكن فريق قرصنة صيني من اختراق النُسخة الجديدة من هاتف آيفون "آيفون 13 برو" في أقل من 15 ثانية، بعد بدأ مسابقة عالمية خاصة باختراق الأجهزة الإلكترونية ومستويات الأمان والحماية التي تتمتع بها.



ونجح فريق القرصنة الصيني "Kulun lab" في تحقيق عملية الاختراق، من خلال تنفيذ التعليمات البرمجية التي بحوزته، عن بُعد.



لكن الأكثر إثارة لإداري ومُشرفي شركة "آبل" هو السرعة الهائلة في الاختراق، حيث كانوا يتوقعون أن تستمر المسابقة لشهور قبل أن يتمكن أي فريق قرصنة في فعل ذلك. لكن الإنجاز الذي حققه الفريق الصيني أثبت أن العديد من التحضيرات المُسبقة تم تجهيزها قبل بدء المسابقة.

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الثغرة الأمنية التي تمكن فريق القرصنة الصيني من استغلالها IOS 15، سمحت لأكثر من فريق عالمي بالنفاذ من خلالها إلى داخل أنظمة الهاتف الأحدث الذي تعرضه شركة آيفون العالمية.واستطاع فريق قرصنة آخر باسم Pangu أن يكسر حماية الهاتف الجديد، وحصل على جائزة نقدية بقيمة 300 ألف دولار أميركي، تقدمها عادة شركة "آبل" نفسها، للتعرف على الثغرات الأمنية في نُسخها الجديدة المعروضة، وذلك من تطوير أنظمة حماية أقوى.طريقة غامضةفي غضون ذلك، لم تكشف الشركة العالمية عن الطريقة التي تمكن بها فريق القراصنة من اختراق الجهاز، وهو شرط مسبق من الشركة للمجموعة التي تُسمى "فرق القرصنة المسؤولة والأخلاقية".لكن معلقين مختصين في التكنولوجيا قالوا إن الفريق الصيني أنجز الاختراق عبر رابط أرسله للهاتف الجديد، وبمُجرد فتح شاشة الهاتف، صار الفريق مُتحكماً بإعدادات الهاتف، وعن بُعد.المسابقة الدولية "Tianfu Cup 2021"، تجري بشكل سنوي بغرض عرض فرق القرصنة العالمية لقُدراتها في اختراق أنظمة الأمان في مختلف المنتجات والتقنيات الإلكترونية العالمية، لا سيما منتجات شركات Apple وMicrosoft Exchange وGoogle Chrome وWindows.وتحصل فرق القرصنة على أموال ومكافآت من جراء ذلك، وصلت في المسابقة الأخيرة، وبالنسبة لشركة آيفون لوحدها، إلى أكثر من مليوني دولار أميركي.لكن المخاوف تزايدت هذا العام لأن أغلب فرق القرصنة التي تمكنت من إنجاز عمليات الاختراق كانت صينية، وبترتيبات مُسبقة. الأمر الذي يزيد المخاوف بإمكانية أن تكون هذه الفرق أدوات من قِبل السُلطات الصينية للاختراق وتنفيذ عمليات تجسس، على المستويين الداخلي والدولي."مصداقية مستمرة"الباحث والمبرمج، فراس حسين أبو صلب، شرح في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، تأثيرات هذا الحدث على شبكة أعمال آيفون "تقريباً يحري الاختراق بشكل سنوي، وإن لم يكن بهذه السرعة المفاجئة، لكنه يؤكد مصداقية شركة آبل العالمية أمام جمهورها، واستعدادها الدائم لتطوير برنامج الحماية الخاص بها".وتابع أنه "بعكس أنظمة أخرى مثل أندرويد، فإن نظام الحماية في هواتف آيفون مغلق ومحمي، ولا يُمكن توصيل أي تطبيق إليه إلا بموافقة الشركة الأم".لا يتوقع الباحث والمُبرمج، فراس حسين أبو صلب، أن تنخفض مستويات بيع هاتف جديد المعروض "تظل آبل محافظة على ميزتها الخاص بنظامها الداخلي المختلف عن أندرويد، والذي تستعمله باقي الشركات العالمية المنافسة، وهذه قيمة مضافة تصر الشركة على أن تكون هويتها وجسر علاقتها مع العُملاء على مستوى العالم".واستطرد "لذلك، وأياً كانت الأحداث المفاجئة، فإن الشركة تحافظ على حصتها السوقية منذ سنوات، وتزيدها بالتقادم، بالرغم من المنافسة المتوقعة من قِبل شركة (شاومي) الصينية مستقبلاً".يذكر أن الشركة الأميركية العملاقة "آبل" تستعد لطرح آخر نسخة من هواتف آيفون خلال الأيام القليلة القادمة، بمواصفات وميزات مختلفة عن النُسخ الماضية، وبأسعار تزيد بقرابة 20 في المائة عن آخر نُسخ نفس الهاتف. حيث يتوقع المتابعون أن تتمكن الشركة مما لا يقل عن نصف مليار جهاز من النُسخة الجديدة خلال أول عام من عرضه.