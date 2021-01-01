

أبل تعلن رسميا عن سماعة الأذن اللاسلكية AirPods 3 أبل تعلن رسميا عن سماعة الأذن اللاسلكية AirPods 3

بعد سلسلة طويلة من التسريبات والشائعات أعلنت شركة أبل أخيرا عن سماعة الأذن اللاسلكية AirPods 3 مع تصميم يحاكي سماعة AirPods Pro ومواصفات جيدة للغاية حيث تضم بطارية بعمر أفضل من الجيل السابق ومستشعرا للكشف داخل الأذن ومعادلا متكيفا يعمل على ضبط الصوت في الوقت الفعلي بناء على مدى ملاءمة AirPods الجديدة لأذنك ومواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها في مقال اليوم حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات السماعة اللاسلكية AirPods 3.



مواصفات سماعة ايربودز 3

هذه السماعات الجديدة من أبل تتوفر مع بطارية تكفي لمدة 6 ساعات من الاستخدام وعلبة الشحن توفر 30 ساعة وهذا يعني أن علبة الشحن ستوفر لك 4 شحنات كاملة إضافية، وسماعة AirPods 3 تدعم الشحن السريع (5 دقائق من الشحن توفر حوالي ساعة من عمر البطارية) وتدعم أيضا الشحن اللاسلكي حيث يمكنك شحنها لاسلكيا من خلال شاحن MagSafe.



أكدت Apple أنها قامت بتحسين الجهير والترددات العالية في سماعة الأذن اللاسلكية AirPods 3 وأكدت أيضا أنها متوافقة مع برنامج ترميز AAC-ELD وتَعِد بتحسين مكالمات الصوت، بالإضافة إلى أن هذه السماعات أصبحت جزءا من نظام Find My حيث توفر عرضا تقريبيا في تطبيق Find My وLost Mode وتدعم التنبيهات.

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وبالإضافة إلى ذلك فإن سماعة AirPods 3 الجديدة تدعم العديد من الخصائص الرائعة التي ستوفر لك تجربة صوت أفضل من الأجيال السابقة حيث تدعم خاصية الصوت المكاني وDolby Atmos وتدعم مستشعر كشف داخل الأذن يعمل على إيقاف تشغيل السماعة تلقائيا عندما تقوم بإخراجها من أذنك، بالإضافة إلى أنها تحتوي على ميكروفونات Beamforming التي تحجب الضوضاء الموجود بجانبك أثناء المكالمات الهاتفية والتركيز على صوتك، وعلاوة على ذلك فإن هناك ميزة أخرى رائعة وهي أن السماعات تدعم المساعد الصوتي Siri الذي يمكنه قراءة الإشعارات المهمة بما في ذلك التنبيهات من الرسائل والتذكيرات والتقويم والمكالمات وتطبيقات الجهات الخارجية.سعر سماعة الأذن اللاسلكية AirPods 3سماعة الأذن اللاسلكية AirPods 3 ستتوفر للشراء بشكل رسمي في أكثر من 27 دولة يوم 26 أكتوبر بسعر يبلغ حوالي 179 دولارا أمريكيا.