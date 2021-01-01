بعد سلسلة طويلة من التسريبات والشائعات أعلنت شركة أبل أخيرا عن سماعة الأذن اللاسلكية AirPods 3 مع تصميم يحاكي سماعة AirPods Pro ومواصفات جيدة للغاية حيث تضم بطارية بعمر أفضل من الجيل السابق ومستشعرا للكشف داخل الأذن ومعادلا متكيفا يعمل على ضبط الصوت في الوقت الفعلي بناء على مدى ملاءمة AirPods الجديدة لأذنك ومواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها في مقال اليوم حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات السماعة اللاسلكية AirPods 3.
مواصفات سماعة ايربودز 3
هذه السماعات الجديدة من أبل تتوفر مع بطارية تكفي لمدة 6 ساعات من الاستخدام وعلبة الشحن توفر 30 ساعة وهذا يعني أن علبة الشحن ستوفر لك 4 شحنات كاملة إضافية، وسماعة AirPods 3 تدعم الشحن السريع (5 دقائق من الشحن توفر حوالي ساعة من عمر البطارية) وتدعم أيضا الشحن اللاسلكي حيث يمكنك شحنها لاسلكيا من خلال شاحن MagSafe.
أكدت Apple أنها قامت بتحسين الجهير والترددات العالية في سماعة الأذن اللاسلكية AirPods 3 وأكدت أيضا أنها متوافقة مع برنامج ترميز AAC-ELD وتَعِد بتحسين مكالمات الصوت، بالإضافة إلى أن هذه السماعات أصبحت جزءا من نظام Find My حيث توفر عرضا تقريبيا في تطبيق Find My وLost Mode وتدعم التنبيهات.
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التعليقات على أبل تعلن رسميا عن سماعة الأذن اللاسلكية AirPods 3
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