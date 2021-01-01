

ضوابط إلزام المعارض بإعلان أسعار السيارات ضوابط إلزام المعارض بإعلان أسعار السيارات

قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه وفقا للضوابط الجديدة التي تم فرضها على معارض السيارات بإعلان أسعارها، سيتم تطبيق غرامات على المعارض التي لن تلتزم بتلك الضوابط قد تصل لـ 2 مليون جنيه.

تابع “حسام” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc” مع الإعلامي رامي رضوان، أمس الخميس عبر شاشة “dmc”، أنه بدءا من منتصف شهر نوفمبر المقبل سيتم تطبيق خاصية الـ QR على الملصقات التي سيتم تثبيتها على السيارات بالمعارض، تنقل المستهلك لصفحة شكاوى جهاز حماية المستهلك في حال عدم إلتزام المعرض بالإجراءات المقررة.

أضاف أنه يتم التأكد من الشكوى عن طريق عمل محاولة شراء وهمية بعملاء وهميين، وأنه في إطار التجارة الحرة من حق كل تاجر إعلان السعر المناسب له وتطبيقه، لكن في نفس الوقت وكيل العلامة التجارية يعلن السعر الأدنى وقت طرح المنتج لأول مرة وأيضا الموزعين المعتمدين، بالتالي عند خروج أي تاجر عن الحدود المعلن عنها لهامش الربح يؤثر ذلك على قدرته التنافسية في السوق.



أردف أن رفض كتابة تاريخ التسليم على الفاتورة، تعتبر مخالفة بقرار من مجلس إدارة حماية المستهلك وتصل غرامة هذه المخالفة لمليون جنيه، بالإضافة لرد المبلغ المستلم كدفعة تعاقد بفوائد البنك المركزي، وفي حال اعتراض العميل يتم تحويل القضية للنيابة.



