سيارة دودج تشارجر بأبواب مفتوحة تماماً أثناء القيادة

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سيارة دودج تشارجر بأبواب مفتوحة تماماً أثناء القيادة

دائماً ما تأتي سيارة دودج تشارجر بمظهرها المألوف، حيث تكون أبوابها الأربعة متواجدة بمظهرها المعتاد، لكن هل سبق وأن رأيتها بأربعة أبواب مقصية مفتوحة على مصراعيها أثناء القيادة؟

التقط جيف بوردرز، أحد عشاق السيارات من رادكليف بولاية كنتاكي، مؤخرًا لقطات أثناء قيادته لسيارته دودج تشارجر 2010.

وبحسب motor1، كان دودج يقود سيارته بينما كانت أبواب السيارة مقصية مفتوحة على مصراعيها.

كما أن أبواب السيارة المفتوحة، التي تفتح للأعلى بدلاً من الجوانب الجانبية، أكثر أمانًا من الأبواب العادية المفتوحة لأنها لا تضيف عرضًا.

و نشرت لقطات الفيديو الخاصة به بواسطة «1320Video» على «فيسبوك»، وحصلت على ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في وقت كتابة هذا التقرير.

فيما شهد الفيديو ردود فعل مختلفة من مستخدمي فيسبوك، كان البعض غاضبًا، بينما لا تقبل البعض الأخر الأمر.

وبالنسبة لمن يكرهونه، قال بوردرز «البعض يحب الأمر، والبعض يكرهه، لكن الأهم أنني صنعت دودج تشارجر.»
أما بالنسبة ما إذا كان ما فعله غير قانوني أم لا، أشار «بوردرز» أنه في يوم كان في محطة وقود في المدينة عندما أجرى محادثة مع ضابط شرطة، وسأل «بوردرز» إذا كان قد قاد سيارته في أي وقت وكانت الأبواب مفتوحة.

فأخبره الضابط أنه لايوجد مشكلة، لأن السيارات الجيب لها أبواب مفتوحة، ومنذ ذلك الحين، قام بذلك عدة مرات وهو يستمتع بالشعور بالهواء أثناء قيادته للسيارة، وفقاً ل The News-Enterprise

المصدر: المصرى اليوم

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