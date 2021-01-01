

لامبورجيني توقف مبيعات أفينتادور بعد 10 أعوام من انطلاقها لامبورجيني توقف مبيعات أفينتادور بعد 10 أعوام من انطلاقها

المربع نت – رسمياً، أغلقت لامبورجيني باب الطلب على أفينتادور الأيقونية بعد حوالي 10 أعوام من انطلاقها في الأسواق، وبعد طرح عدد لا يُحصى من الإصدارات الحصرية لها مثل أفينتادور S و SVJ وUltimae النهائي.



إصدار أفينتادور Ultimae هو آخر إصدار متوفر للسوبركار، ولكن تعهدت لامبورجيني باستمرار محرك V12 الأسطوري في موديلات قادمة، مثل كونتاش LPI الجديدة بالاستعانة بتقنية هايبرد لتحسين الأداء والصرفية.



وتستعد لامبورجيني لاستبدال أفينتادور بموديل جديد كلياً في نهاية 2022 أو بداية 2023، بمحرك V12 هايبرد جديد كلياً، مع العلم أن تسليم آخر نسخ إصدار أفينتادور Ultimae النهائي سيستمر حتى نهاية 2022 ولكن باب الطلب عليها مغلق.

ويعتمد الإصدار الأخير لأفينتادور على محرك V12 بالتنفس الطبيعي سعة 6.5 لتر بقوة 769 حصان وعزم دوران 720 نيوتن متر، ويتسارع من السكون إلى 100 كلم\س في 2.8 ثانية فقط، وسيبدأ سعره من 600,000 دولار تقريباً، ما يعادل 2.25 مليون ريال.







