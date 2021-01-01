بعد إعلان الشركة عن موعد الكشف عن الجيل الجديد من رنج روفر في يوم 26 اكتوبر القادم، تسربت مجموعة من الصور التي تكشف عن تصميم رنج روفر لأول مرة.
الصور المسربة تكشف التغيير الجذري والمفاجئ في تصميم خلفية رنج روفر التي حصلت على مصابيح نحيلة جداً، مع المحافظة على الطابع العام للهيكل ومقدمة السيارة.
الصور كذلك تكشف الداخلية الجديدة التي أصبحت أكثر بساطة، بشاشة نظام ترفيهي ضخمة تستبدل نظام الشاشتين، وتظهر بنظام Pivi Pro الجديد الذي شاهدناه من قبل في لاندروفر ديفيندر وديسكفري. مع استبدال وحدث تحكم ناقل الحركة الدائرية بعصا تقليدية فاخرة كما شاهدنا في ديسكفري كذلك.
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التعليقات على تسريب صور رنج روفر 2022 قبل الكشف عنها الاسبوع القادم
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