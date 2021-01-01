تسريب صور رنج روفر 2022 قبل الكشف عنها الاسبوع القادم

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صورة الخبر: تسريب صور رنج روفر 2022 قبل الكشف عنها الاسبوع القادم
تسريب صور رنج روفر 2022 قبل الكشف عنها الاسبوع القادم

بعد إعلان الشركة عن موعد الكشف عن الجيل الجديد من رنج روفر في يوم 26 اكتوبر القادم، تسربت مجموعة من الصور التي تكشف عن تصميم رنج روفر لأول مرة.

الصور المسربة تكشف التغيير الجذري والمفاجئ في تصميم خلفية رنج روفر التي حصلت على مصابيح نحيلة جداً، مع المحافظة على الطابع العام للهيكل ومقدمة السيارة.

الصور كذلك تكشف الداخلية الجديدة التي أصبحت أكثر بساطة، بشاشة نظام ترفيهي ضخمة تستبدل نظام الشاشتين، وتظهر بنظام Pivi Pro الجديد الذي شاهدناه من قبل في لاندروفر ديفيندر وديسكفري. مع استبدال وحدث تحكم ناقل الحركة الدائرية بعصا تقليدية فاخرة كما شاهدنا في ديسكفري كذلك.

سيتم الكشف رسمياً عن رنج روفر 2022 الجديد كلياً في يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 اكتوبر في الساعة 10:40م بتوقيت السعودية.

صورة الخبر: تسريب صور رنج روفر 2022 قبل الكشف عنها الاسبوع القادم

المصدر: سعودى شفت

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