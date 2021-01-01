بتصميم مختلف كلياً.. تعرف على سيارة فيراري مونزا SP1

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صورة الخبر: بتصميم مختلف كلياً.. تعرف على سيارة فيراري مونزا SP1
بتصميم مختلف كلياً.. تعرف على سيارة فيراري مونزا SP1

تعد السيارات الكلاسيكية في فترة الخمسينيات و الأربعينيات أحد العلامات الفارقة التي شكلت معالم صناعة السيارت الحديثة في وقتنا الحاضر من ناحية التصميمات و المواصفات الفنية و التي كانت بذرة البداية لما وصلت له التكنولوجيا من تطور رهيب في وقتنا الحاضر .

و قامت فيراري بأنتاج سيارتها محدودة الأصدار و المعروفة بأسم مونزا SP1 و التي تم أستلهامها و أقتباسها من سيارات سباقات فيراري في فترة الخمسينات و تحديداً Ferrari 166 موديل 1948 لتقدم تصور كلاسيكي بمفهوم حديث .

و تجذب هذه الفئة من السيارات الكلاسيكية العديد من محبي و عشاق أقتناء السيارات النادرة حول العالم و خصوصا ما اذا كانت هذه السيارات من شركة معروفة عالمياً و لها تاريخ حافل و عريق مثل فيراري .

و تأتي سيارة فيراري مونزا SP1 بتصميم خارجي مميز و خارج عن المألوف و ذلك من خلال هيكل لامع و طويل تم تصنيعه من الكاربون فايبر لتقليل وزن السيارة لكي يتوافق مع أمكانياتها الميكانيكية الخارقة و تأتي مقصورتها الأمامية بمقعد واحد فقط و شبك أمامي عريض و كبير و مصابيح LED مميزة و مدمجة في التصميم الخارجي بالأضافة لزجاج أمامي أفتلااضي يتم عرض معلومات شاشة العداد من خلاله و بيانات آخرى تهم و تفيد السائق أثناء القيادة .

و ميكانيكياً تستمد سيارة فيراري مونزا SP1 من محارق خارق و هو محرك V12 بسعة 6500 سي سي توين تيربو يولد قوة 799 حصان ، و عزم أقصى للدوران يصل الى 719 نيوتن/متر ، و قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.9 ثانية و من وضع الثبات حتى 200 كيلومتر / ثانية في زمن قدرة 7.9 ثانية و تصل سرعتها القصوى الي 300 كيلومتر/ساعة .

يبلغ سعر سيارة فيراري مونزا SP1 عالمياً نحو مليون و 400 ألف دولار .

صورة الخبر: بتصميم مختلف كلياً.. تعرف على سيارة فيراري مونزا SP1

المصدر: صدى البلد

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