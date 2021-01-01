

لعشاق السيارات الفرنسية.. أسعار ومواصفات بيجو 508 موديل 2021 في المغرب لعشاق السيارات الفرنسية.. أسعار ومواصفات بيجو 508 موديل 2021 في المغرب

نجحت علامة بيجو الفرنسية الشهيرة فى إثبات جدارتها وحصد إعجاب وحب الكثيرين حول العالم لموديلاتها العريقة التى لا زالت متواجدة على الطرق رغم مرور عشرات السنين، وخاصة داخل سوق المغرب .



وكذلك إصدارات بيجو الجديدة التى جاءت بنفس الأناقة والفخامة المعهودة عن الأسد الفرنسي، ومن أبرزها بيجو 508 موديل 2021.



زودت السيارة بيجو 508 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي ديزل، يستطيع أن يولد قوة قدرها 185 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة، و عزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات.

تحتوي سيارة بيجو 508 بشكل خارجي يضم مصابيح امامية إضاءة أوتوماتيكية ، و مساحات أوتوماتيكية بحساسات المطر ، و مرآة داخلية ذاتية التعتيم، و مصابيح أمامية LED تعمل مع تشغيل المحرك ، و مصابيح خلفية LED ، و جنوط رياضية مقاس 17 بوصة .تضمنت سيارة بيجو 508 شاشة 8 بوصة تعمل باللمس ، مكابح يد كهربائية ، مثبت سرعة ، و كمبيوتر رحلات ، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، زجاج كهربائية أمامي وخلفي ، و عجلة قيادة متحركة في أربع اتجاهات.حصات السيارة بيجو 508 موديل 2021 على العديد من وسائل الرفاهية و التحكم، إلى جانب انظمة الحماية و الامان مثل، منظومة الوسائد الهوائية، و فرامل ABS و EBD، و برنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، و مستشعرات الاصطفاف.أسعار بيجو 508 موديل 2021 في المغرب:الفئة الأولى ACTIVE بسعر 299 ألف درهم.الفئة الثانية ALLURE بسعر 343 ألف درهم.الفئة الثالثة Business بسعر 348 ألف درهم.الفئة الرابعة GT line بسعر 425 ألف درهم



