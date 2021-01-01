أعلن أنس حقاني، المتحدث باسم المكتب السياسي لـ حركة طالبان، أن زعيم الحركة، هبة الله أخوند زاده، موجود في أفغانستان لكنه يمتنع عن الظهور العلني تحسبا لهجوم محتمل من الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، قال حقاني، إن أخوند زاده "على قيد الحياة وموجود في أفغانستان".
وأضاف: "أنا بنفسي التقيته منذ 10 أيام تقريبا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أين زعيم طالبان؟.. الحركة تكشف عن مكان الرجل الأول وسبب إختفائه
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق