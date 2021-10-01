

انخفاض مخزونات النفط الأمريكية لأول مرة في 4 أسابيع مع تجاوز الطلب حجم الإنتاج انخفاض مخزونات النفط الأمريكية لأول مرة في 4 أسابيع مع تجاوز الطلب حجم الإنتاج

انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، للمرة الأولى في أربعة أسابيع، مع تجاوز الطلب على البنزين والديزل لحجم الإنتاج، حسبما كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء.



واشنطن- سبوتنيك. وأظهر التقرير الأسبوعي للإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 431 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد 3 أسابيع سابقة من الارتفاع.



وتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم وسائل الإعلام الأمريكية، زيادة قدرها مليوني برميل في الأسبوع المنتهي اليوم.

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وقال جون كيلدوف، الشريك المؤسس في صندوق تحوط الطاقة "أجين كابيتال" إن الطلب على المنتجات المكررة لا يزال قويا، خاصة بالنسبة للبنزين، وهو قوي للغاية.ساعد النشاط الاقتصادي المرتفع وسط الانخفاض الهائل في عدد إصابات الوباء عالميا، في زيادة استهلاك الوقود في الأسابيع الأخيرة، مع تخفيف القيود الوبائية.تراجعت مخزونات البنزين بمقدار 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بانخفاض قدره 950 ألف برميل، فيما تراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 3.9 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.2 مليون برميل.