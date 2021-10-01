انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، للمرة الأولى في أربعة أسابيع، مع تجاوز الطلب على البنزين والديزل لحجم الإنتاج، حسبما كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة، اليوم الأربعاء.
واشنطن- سبوتنيك. وأظهر التقرير الأسبوعي للإدارة أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 431 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد 3 أسابيع سابقة من الارتفاع.
وتوقع المحللون الذين استطلعت آراؤهم وسائل الإعلام الأمريكية، زيادة قدرها مليوني برميل في الأسبوع المنتهي اليوم.
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التعليقات على انخفاض مخزونات النفط الأمريكية لأول مرة في 4 أسابيع مع تجاوز الطلب حجم الإنتاج
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