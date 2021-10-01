أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

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أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:



متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

عيار 24 بسعر 886 جنيه إلى 888 جنيه

عيار 22 بسعر 812 جنيه إلى 814 جنيه

عيار 21 بسعر 775 جنيه إلى 777 جنيه

عيار 18 بسعر 664 جنيه إلى 666 جنيه
عيار 14 بسعر 517 جنيه إلى 518 جنيه

عيار 12 بسعر 443 جنيه إلى 444 جنيه



الاونصة : 27,546 جنيه إلى 27,617 جنيه

الجنيه الذهب: 6,200 جنيه إلى 6,216 جنيه

الكيلو: 885,714 جنيه إلى 888,000 جنيه

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