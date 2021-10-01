

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:







متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

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