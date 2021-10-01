أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم
ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم ، في محلات الصاغة بدون مصنعية، وجاءت على النحو الآتي:
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
عيار 24 بسعر 886 جنيه إلى 888 جنيه
عيار 22 بسعر 812 جنيه إلى 814 جنيه
عيار 21 بسعر 775 جنيه إلى 777 جنيه
عيار 18 بسعر 664 جنيه إلى 666 جنيه
عيار 14 بسعر 517 جنيه إلى 518 جنيه
عيار 12 بسعر 443 جنيه إلى 444 جنيه
الاونصة : 27,546 جنيه إلى 27,617 جنيه
الجنيه الذهب: 6,200 جنيه إلى 6,216 جنيه
الكيلو: 885,714 جنيه إلى 888,000 جنيه
التعليقات على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق