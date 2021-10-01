

استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم استقرار أسعار اللحوم الحمراء اليوم

شهدت أسعار اللحوم الحمراء حالة من الأستقرار اليوم ، حيث سجل سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 140 إلى 170 جنيه للكيلو حسب المنطقه.



وصل سعر الفلتو الكندوز حوالى 180 جنيها للكيلو، وسعر الروستو الكندوز 190 جنيها للكيلو ،كما ارتفع سعر كيلو اللحم الضأن إلى ما بين 150 إلى170 جنيهًا.



وسجلت الكبدة البقري والضأن ما بين 150 إلى 170 جنيها للكيلو وتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 100 إلى 130جنيه للكيلو.

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أسعار اللحوم الحمراء بالمجمعات الاستهلاكية اليومومن جانبه اكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي للبتلو حتى الآن أكثر من 5,6 مليار جنية لحوالى 35 ألف مستفيد من المربين والمزارعين، لتربية وتسمين ما يزيد عن 380 ألف رأس وذلك بعد اعتماد تمويل جديد للبتلو بمبلغ 128.3 مليون جنية لعدد 711 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية (8570) رأس وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.وقال إن المشروع القومي للبتلو بدأ في عام 2017 بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه ووصل حجم تمويله حالياً 5.6 مليار جنيه، وقد انعكس ذلك على توافر الكميات واستقرار الأسعار مع زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء، موضحا أن المربى المستفيد من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلى والمستورد غير ملتزم بتقديم رخصة تشغيل للحظيرة أو تصريح مزاولة نشاط ولكن يكتفى بإجراء معاينة ثلاثية من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والبنك الزراعى المصري أو من يمثلهم بالمحافظات للإستوثاق من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والتسمين.‏ويكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أي عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع حيث يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).