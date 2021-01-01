مسئول عسكري: قصف صاروخي يستهدف قوات أمريكية في سوريا



قوات أمريكية في سوريا قوات أمريكية في سوريا

قال مسئول عسكري أمريكي لشبكة "سكاي نيوز"، إن قاعدة النتف التي تضم قوات أمريكية في سوريا تعرضت لقصف صاروخي.



وأكد المسؤول العسكري الأمريكي، أن القصف الصاروخي لم يسفر عن أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية.



وقُتل 14 شخصاً وجرح آخرون صباح اليوم الأربعاء جراء انفجار حافلة مبيت عسكرية تحت جسر الرئيس وسط العاصمة السورية دمشق بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية”سانا”.

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ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله: “تعرضت حافلة مبيت عسكري نحو الساعة السابعة صباحاً خلال مرورها قرب جسر الرئيس وسط دمشق إلى استهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً وسقوط عدد من الجرحى”، وأضاف المصدر لـ”سانا” أنّ “عناصر الهندسة فككوا عبوة ثالثة سقطت من الحافلة المذكورة بعد الانفجار”.ووقع الانفجار بعد نحو شهرين من انفجار مماثل في حافلة مبيت عسكرية قرب مدخل “مساكن الحرس” على أطراف دمشق، قالت مصادر حكومية وقتها إنه “بسبب ماس كهربائي أدى إلى انفجار خزان الوقود في الباص واشتعاله ما أسفر عن مقتل سائق الباص وإصابة ٣ آخرين”.وفي سياق متصل قتل 5 أشخاص إثر انفجار بمستودع للذخيرة في إحدى التجمعات التابعة لميليشيا “الدفاع الوطني” الرديفة للجيش السوري في محافظة حماة، وكشف مصدر أمني لوكالة سبوتنيك الروسية أنّ “الانفجار وقع ضمن مستودع للذخيرة لإحدى القطع العسكرية على الطريق العام حمص حماة، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين، وأّنّه ليس عملاً إرهابياً”.وقالت إذاعة شام إف إم المحلية إنّ الانفجار نجم عن “خطأ فني” وأودى بحياة 6 عناصر دفاع وطني وإصابة 3 آخرين